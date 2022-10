Aluna de colégio de Apucarana é vítima de importunação; entenda o caso

Da Redação

Uma aluna do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira, em Apucarana, sofreu importunação sexual na manhã desta terça-feira, 04, quando estava a caminho da escola. Ela chegou assustada na instituição de ensino e foi acolhida pela pedagoga, que acionou a Polícia Militar (PM). A mãe da adolescente também foi chamada.

Segundo o boletim de ocorrências, a menina disse que estava a caminho do colégio quando um senhor alto, branco, barba grande, cabelo médio grisalho, vestindo camisa xadrez azul e calça jeans, lhe perguntou as horas. Quando ela foi responder, o homem começou a dizer algumas coisas que ela não entendeu, e na sequência, ele tentou segura-la pela cintura. Ela disse ainda que empurrou o homem e saiu correndo do local e ele ainda teria dito "volta aqui princesa".

A mãe da aluna, compareceu ao colégio e foi orientada pelos policiais quanto às providências cabíveis ao fato. O suspeito pela importunação ainda não foi localizado.

