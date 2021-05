Aluna de auto escola fica ferida durante teste de moto

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na manhã desta segunda-feira (19), um acidente foi registrado dentro do pátio do Ciretran, de Apucarana, na Rua Nova Ukrânia. Conforme informações, a jovem, de 22 anos, estava fazendo o teste prático de motocicleta com o veículo da auto escola, quando perdeu o equilíbrio, caiu e acabou sofrendo ferimentos leves.

Ainda de acordo com informações, a equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana esteve no local, prestou os primeiros socorros e encaminhou a mulher até a Unidade de pronto Atendimento (Upa).

De acordo com dados dos bombeiros, a jovem não teve ferimentos graves.

