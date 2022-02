Da Redação

Aluna da Apae que morreu em Apucarana recebe homenagem

A apucaranense Rosângela Maria de Brito, 42 anos, de Apucarana, que morreu nesta quinta-feira (17), recebe cortejo nesta sexta-feira (18), de familiares e amigos. Como a apucaranense estudava na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de Apucarana, a homenagem passará pelo local, mas ainda não tem horário confirmado.

continua após publicidade .

De acordo com a família de Rosângela, ela estava internada há cinco dias e acabou contraindo uma infecção generalizada e não resistiu às complicações causadas. Conforme a Autarquia de Serviço Funerários de Apucarana (Aserfa), não haverá velório e o sepultamento ocorre às 11 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentam a morte de Rosângela:

continua após publicidade .

"É Zanja, ainda não consigo acreditar que você se foi. Quero lembrar de você com esse sorriso, da primeira a olhar na janela quando as crianças e eu chegávamos, da alegria em pedir o abraço da Helô e de fazer o café da tarde. Você fez parte da minha vida desde de menina. Mesmo sem falar, eu conseguia te entender. Vamos sentir sua falta! Nossos cafés da tarde não serão mais os mesmos sem você. Joia preciosa do Senhor. Por isso ele te chamou pra perto Dele".

"Que triste. Meus sentimentos! Que o Espírito Santo traga consolo ao coração de todos familiares e amigos".