Aluna da Apae que estava desaparecida é resgatada pela PM de Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, resgatou uma aluna da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) que estava desaparecida desde a tarde desta quinta-feira (1º). A jovem foi encontrada durante a madrugada desta sexta-feira (2), no Jardim Guanabara.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 00h13, os militares realizavam um patrulhamento pela Rua João Luiz de Orlando, quando perceberam uma mulher sentada próximo a um córrego. No momento, a temperatura era de aproximadamente 15ºC.

Conforme as autoridades, ela parecia estar com muito frio e bastante confusa, além de não saber informar seus dados. Nesse momento, os agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar obtiveram a informação que uma mãe havia ligado no 190 para informar o desaparecimento da filha.

A equipe policial levou a aluna da Apae até sua residência, onde a mãe aguardava por ela. Todas as orientações necessárias foram feitas pelos militares.

