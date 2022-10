Alta nos alimentos diminui e cesta básica fica 1,92% mais cara

Da Redação

A alta no preço dos alimentos deu uma trégua. Entre os meses de agosto e setembro o preço da cesta básica no município de Apucarana teve um aumento de seu custo em 1,92%, passando dos R$ 636,21 para R$ 648,45, uma diferença R$ 12,24. Os números são levantados mensalmente pelo Núcleo de Conjuntura Econômica e Análises Regionais (Nucer) do campus local da Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

Dos treze alimentos que compõe a cesta básica oficial, oito registraram alta nos preços. Entre os itens com maior aumento, o destaque é a batata, que registrou um aumento de 42,30%, seguida da banana prata (9,01%) e café em pó (8,03%). Outros alimentos que ficaram mais caros foram o tomate (6,48%), manteiga (5,16%), arroz (3,91%), pão francês (1,35%) e farinha de mandioca (0,59%).

De outro lado, cinco itens que apresentaram reduções de preços relativos. A maior queda foi no leite (-17,14%). Também houve queda nos preços do açúcar cristal (-7,82%), óleo de soja (-7,38%), feijão (-1,42%) e carne bovina (-0,03%).

Considerando o custo atual da Cesta Básica o tempo de trabalho necessário para que um trabalhador remunerado pelo salário mínimo vigente na região, na data da coleta dos dados, consiga comprar a referida cesta ficou equivalente a 117 horas e 42 minutos, contra 115 horas e 29 minutos do mês anterior.

O valor aferido para a Cesta Básica regional equivale a 53,5% do valor do salário mínimo nominal de julho, que é de R$ 1.212,00. Já o salário mínimo necessário para os trabalhadores da região, com base nos critérios metodológicos da pesquisa, ficou estimado em R$ 4.182,95.

A pesquisa também acompanha a evolução de preços em Arapongas. Entre os meses de agosto e setembro de 2022 o preço da cesta básica no município de Arapongas apresentou um aumento de seu custo em 1,64%, passando dos R$ 639,65 de agosto para R$ 650,13 em setembro de 2022. Os itens que tiveram aumentos de preços foram: arroz (15,01%), banana prata (8,96%), farinha de mandioca (5,52%), manteiga (4,09%), batata ((2,87%), óleo de soja (2,83%), café em pó (1,82%), açúcar cristal (1,37%), tomate (0,83%), carne bovina (0,66%) e pão francês (0,18%).

Os itens que apresentaram reduções de preços relativos foram: feijão (-4,77%) e leite (-1,70%). O aumento do preço da Cesta Básica em Arapongas, em termos absolutos, foi de R$ 10,48.

