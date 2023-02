Alho apreendido pela Receita é distribuído a entidades da Seab

Da Redação

No total, serão beneficiadas com o alho 32 entidades da região

Nesta terça-feira (14), o Núcleo Regional de Ivaiporã da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab). através do Programa Compra Direta iniciou a distribuição de 14 sacos de alho num total de 280 quilos às 15 prefeituras da regional. Posteriormente o condimento será repassado às entidades sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. No total, serão beneficiadas com o alho 32 entidades da região.

O alho faz parte de uma carga de aproximadamente 27 toneladas, apreendida pela Receita Federal, na última sexta-feira (03), e entregue a beneficiários do Programa Compra Direta Paraná, do Governo do Estado. Segundo a Alfândega da Receita Federal em Dionísio Cerqueira, município catarinense na divisa com o Paraná, a carga foi interceptada porque vinha da Argentina sem o trâmite aduaneiro exigido.

A entrega da carga foi uma ação em parceria da Defesa Civil do Paraná, Secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e a Receita Federal.

Carlos Alberto Ferreira, técnico do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (Desan) da Seab em Ivaiporã, explica que o alho será entregue, em diversas entidades, como “asilos, hospitais, casa-lares, que fazem uso interno de produtos que é doado pelo programa [Compra Direta], ou como o CRAS que montam cestas verdes para doar para a população vulnerável”, explicou Ferreira.

Patrícia Pires, coordenadora do Programa Compra Direta do Paraná, do município de Borrazópolis que recebeu 20 quilos do produto diz que na cidade serão beneficiadas duas entidades, o CRAS que montam as cestas para distribuição às famílias e o Hospital Municipal, “que no caso vai utilizar o condimento na preparação dos alimentos que são servidos aos pacientes. Ajuda a complementar, pois o Município tem o gasto com a alimentação e o Compra Direta ajuda bastante, já que recebemos das cooperativas vários outros alimentos, como, verduras, polpas, bolos, e pães”.

Faz parte do Núcleo Regional da Seab de Ivaiporã, os municípios de Arapuã, Ariranha do Ivaí, Borrazópolis, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí.

