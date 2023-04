Alerta: temperaturas caem bruscamente a partir desta quarta-feira (19)

Da Redação

Em Apucarana, a mínima fica em torno dos 13ºC

A frente fria que atuava sobre o Sul do Brasil se afasta para o Sudeste do país nesta quarta-feira (19) e, com isso, a estabilidade atmosférica começa a ganhar espaço. Segundo as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol volta a predominar em todas as regiões paranaenses neste dia.

No entanto, essa mudança vem acompanhada de uma queda drástica nas temperaturas. Devido a isso, o dia começa frio nas regiões centro-sul e sul do Paraná, com os termômetros registrando temperaturas abaixo dos 10°C.

Apesar do predomínio do sol, não esquenta tanto. Além disso, outro fator que influencia no aumento da sensação de frio são os ventos, que atuam com intensidade no estado.

A previsão do Simepar mostra que Apucarana, norte do Paraná, registrará tempo firme nesta quarta após dias de chuvas intensas. Na terça-feira (18), por exemplo, o município obteve um volume expressivo de chuva. A precipitação acumulada apontou a ocorrência de 56.6 milímetros.

Mas, agora, com o avanço da frente fria para o Sudeste do Brasil, o sol volta a predominar sobre a Cidade Alta.

Mesmo com a presença do sol, as temperaturas ficam abaixo do que foi registrado nos dias anteriores. Ao amanhecer, a mínima obtida foi de 13ºC; a máxima não deve ultrapassar os 22ºC.

Os valores ficam ainda mais baixos nos próximos dias. De acordo com a Climatempo, empresa que também presta serviços meteorológicos, na quinta-feira (20), a mínima deve chegar aos 8ºC. Na sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, a mínima prevista é de 7ºC.

