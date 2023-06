Alerta meteorológico: chuva e frio intenso afetam Apucarana nesta 5ª

Apucarana, município localizado no norte do Paraná, terá mais um dia de chuvas intensas nesta quinta-feira (15), segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). De acordo com o órgão, a probabilidade de ocorrência de chuva na região é de expressivos 96%, com um acumulado estimado em 10.9 milímetros. No entanto, especialistas da empresa Climatempo, que também presta serviços meteorológicos, alertam que essa precipitação pode atingir números ainda mais significativos, alcançando até 18 milímetros.

O Simepar aponta que as pancadas de chuva devem persistir ao longo do dia, podendo diminuir sua intensidade durante a tarde.

Além das chuvas, as temperaturas seguirão em queda, registrando valores ainda mais baixos em relação aos dias anteriores. Na Cidade Alta, os termômetros devem oscilar entre 8°C e 13°C, exigindo que a população adote medidas de proteção adequadas contra o frio intenso.

Ainda conforme o instituto meteorológico, as condições atmosféricas ainda são de instabilidade sobre todo o Paraná. Isso ocorre devido à intensificação de um sistema de baixa pressão sobre o Sul do Brasil.

Os valores mais significativos de chuva podem ser registrados nos municípios do sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e leste do estado.

