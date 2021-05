Alerta: Golpe das tintas faz vitima em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na tarde desta segunda-feira (5), uma mulher foi até a delegacia de Apucarana para registrar um boletim de ocorrência contra dois homens que seriam de Maringá. Eles são suspeitos de vender farinha e água no lugar de tintas. Veja:

Na quinta-feira (1º) os homens, um loiro e outro moreno, passaram em frente à casa da vítima no Núcleo Dom Romeu Alberti e ofereceram as latas de tintas, ela comprou duas, cada uma no valor de R$90,00.



Porém, no domingo quando ela foi utilizar as tintas percebeu que havia algo estranho. Dentro das latas tinha uma mistura que a vítima acredita ser de água e farinha.

Ela informou a polícia que levou um prejuízo de R$180,00 e que realizou o pagamento através do cartão de credito. A polícia orientou a vítima a procurar o PROCON para cancelar o pagamento.

A polícia ainda informou que a mulher não foi a primeira vítima desta dupla, uma outra pessoa moradora do Bairro Santiago também teve um prejuízo de R$360,00 quando comprou duas latas de 18 litros. A polícia investiga o caso.