Alerta: cavalos soltos são vistos em rua de Apucarana

Da Redação

Três cavalos soltos foram vistos pela manhã deste sábado (4), em uma rua localizada no Jardim Vale do Sol, em Apucarana, no norte do Paraná. As imagens foram enviadas por um leitor do TNOnline, que estava passando na hora em que os animais circulavam próximos à rotatória da Rua José Francisco Ferreira, onde fica localizado o Edifício Brisas Soleil. O envio, conforme o leitor, é alertar motoristas que trafegam pela região.

Acidente

No final de fevereiro, uma motorista de Apucarana levou um susto após ser surpreendida por dois cavalos soltos na Avenida Itararé. Fernanda Prado conta que estava indo buscar a filha no trabalho quando um dos animais bateu de frente com seu carro, causando transtorno para ela.

Após o atropelamento do animal, o veículo da apucaranense ficou danificado e teve o vidro dianteiro quebrado e a porta do lado do motorista amassada. Porém, ela sofreu apenas alguns pequenos cortes por conta do vidro quebrado.

BR-369

Recentemente, sete cavalos soltos foram vistos no parque industrial norte e chegaram a cruzar a BR-369. Por conta dos animais, o trânsito ficou parado por alguns minutos na rodovia.

