Alerta: casos de Covid aumentam entre jovens em Apucarana

Continua após publicidade

A saúde de Apucarana monitora o avanço de casos da Covid-19 entre os jovens. O registro de internamentos gerou nesta terça-feira (18), um alerta por parte das autoridades.

O relato partiu da diretora geral do Hospital da Providência, Irmã Geovana Ramos, em reunião com o prefeito Junior da Femac e o vice-presidente da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Emidio Bachiega.

A diretora do hospital diz que, claramente, está ocorrendo um aumento da taxa de transmissão, gerando preocupação com a ocupação de leitos, tanto clínicos como na Unidade de Terapia Intensiva. “Atualmente estamos com 98% de ocupação de leitos de UTI e 95% de leitos clínicos. E o que gera maior apreensão é o surgimento de casos graves entre jovens”, informa irmã Geovana Ramos, assinalando que o hospital tem hoje dois jovens intubados com idades de 24 e 32 anos.

O prefeito Junior da Femac avalia que a população não pode de forma alguma relaxar nas medidas preventivas. “O uso de máscara deve ser mantido, bem como a higienização constante das mãos e, principalmente, evitar aglomerações, que representam um grande risco de contaminação pelo coronavírus”, alerta Junior da Femac.

Ele lembra que o primeiro caso da Covid-19 em Apucarana foi registrado no dia 9 de abril de 2020 e, de lá para cá, não havia tanta preocupação com os mais jovens. “Agora, infelizmente, este cenário está mudando, e temos também muitos casos de jovens sendo contaminados e alguns evoluindo para quadros mais graves. Portanto, as famílias precisam ajudar, aconselhando e evitando aglomerações”, comenta Junior.

Emídeo Bachiega também faz um alerta, assinalando que a saúde pública se esforça para que não faltem leitos, nem oxigênio, mas que os apucaranenses em geral precisam colaborar neste esforço, respeitando as medidas preventivas. “Dos nossos 27 leitos de UTI temos 10 ocupados por pessoas mais jovens”, alertou Bachiega.