Alerta: Apucarana soma mais de 200 casos de dengue

Apucarana já registra mais de 200 casos de dengue, sendo que 111 deles foram diagnosticados neste mês de maio. Ao apresentar estes números na manhã desta sexta-feira (12) ao prefeito Junior da Femac, a direção da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) alertou que o município atingiu nas últimas semanas o pico da doença.

O número de casos de dengue é avaliado dentro de um ciclo epidemiológico de vai de julho a agosto do ano seguinte. “Os números são preocupantes e é preciso a união de forças da população e poder público para combater esse quadro”, afirma Junior da Femac.

De acordo com o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, praticamente todas as regiões da cidade estão com números preocupantes de dengue, mas em três delas a situação é ainda crítica, já que juntas registram mais de 60% dos casos diagnosticados da doença no município.

A Vila Regina, o Núcleo Habitacional João Paulo e a Vila Apucaraninha têm o registro de 84 diagnósticos positivos de dengue, o que corresponde a 27% dos casos. Em seguida, com 58 casos (18,89%), estão o Residencial Sumatra, Jardim Trabalhista, Jardim Colonial, Jardim Marissol e Vila Nova.

O Núcleo Parigot de Souza, Jardim das Flores, região central, Jardim Aclimação, Vila Formosa e Jardim Flamingos somam 51 casos (16.6%).

Ao mesmo tempo em que conclama a população para reforçar os cuidados preventivos, eliminando recipientes que servem de criadouro para o mosquito Aedes Aegypti, Junior da Femac definiu em reunião na manhã de hoje junto à direção da AMS e da Autarquia Municipal de Educação estratégias de prevenção e combate a dengue.

Além da intensificação das visitas domiciliares pelas agentes de endemias, o secretário Bachiega informou que 4 equipes estão aplicando veneno nas áreas mais criticas com bomba costal. “Peço aos moradores que deixem as portas e janelas de suas casas abertas para que a ação do veneno atingir também no interior das residências. O veneno não é prejudicial ao ser humano”, observa Bachiega.

O secretário também informa que são realizadas vistorias em mais de 100 pontos estratégicos de possuir, de forma mais potencial, criadouros do mosquito da dengue, como são os casos das borracharias, cemitério, ferro velho, entre outros locais.

A Autarquia de Educação, por sua vez, terá parcela importante da mobilização contra a dengue, intensificando as atividades didáticas voltadas à prevenção e combate a doença, promovendo reunião de orientações com os pais e ainda distribuir flyer de alerta e de combate a dengue. A distribuição deste material também será estendida na Escola Municipal de Artes, nas aulas de natação e hidroginástica do município, grupos conviver e na Feira Verde.

“Como parte da mobilização contra a dengue, estamos reforçando o serviço de roçagem não só com as equipes da prefeitura, mas também da saúde, educação e de empresa terceirizada. Estamos fazendo o serviço em toda a cidade. Também notificamos a Rumo e a Dnit para eliminar o mato nas suas áreas de domínio”, informa Junior da Femac.

