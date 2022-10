ALERTA: aposentadas são furtadas em ônibus de Apucarana

Da Redação

Cinco mulheres aposentadas que vivem em Apucarana registraram queixas na 17ª Subdivisão Policial (SDP), nesta quarta-feira (19) e quinta-feira (20), após serem furtadas dentro de ônibus da empresa Val que circulam pela cidade. Três delas foram vítimas de bandidos na linha do Núcleo Habitacional Marcos Freire e outras duas, no coletivo que faz o trajeto para o Residencial Sumatra.

Conforme as vítimas relataram aos policiais, o bandido, às vezes homens, outras, mulheres, se aproxima do alvo, finge estar passando mal ou começa a conversar com a pessoa para que ela se distraia. As mulheres tiveram as carteiras, com documentos, cartões de crédito e débito, além de quantias em dinheiro, furtadas de bolsas.

A equipe policial ainda pede para que a população fique atenta dentro do ônibus para que não caia em golpes, nem seja alvo de criminosos que também circulam nos transportes coletivos. A orientação é sempre manter a bolsa próxima do corpo.

A Polícia Civil, através do setor de furtos e roubos, deve investigar os casos registrados nos últimos dias na Delegacia de Apucarana.

