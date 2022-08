Além do 190, PM de Apucarana tem outros canais de atendimento

Da Redação

Aplicativo 190 PR está disponível em todas as plataformas de aplicativos android e IOS

Além do telefone 190, o 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Apucarana possui outros canais para o recebimento de ocorrências e registro de denúncias. O aplicativo 190 PR está disponível em todas as plataformas de aplicativos Android e IOS. O APP é uma plataforma da Polícia Militar pioneira no Brasil que possibilita o acionamento de emergência sem ligação telefônica. Com o aplicativo é possível registrar acidente de trânsito, perturbação de sossego, violência doméstica, entre outras ocorrências.

O APP 190 PR também é projetado para atender pessoas com deficiência auditiva, sendo possível ativar auxílio por libras, visando sempre atender ao usuário de maneira eficiente. Em ocorrências com risco a vida o chamado é iniciado antes do preenchimento do formulário, por isso é muito importante deixar a localização do aparelho ativa.

Em algumas ocorrências é possível até enviar vídeo e fotos e, após o preenchimento do formulário, é iniciado um chat caso seja necessário maiores informações. Também é possível acompanhar todos os detalhes da ocorrência.

A eficiência do aplicativo é comprovada com a raros trotes até o momento, os quais foram devidamente identificados pelo Governo Digital, e os responsáveis encaminhados para a Polícia Civil por falsa comunicação de crime. Dando credibilidade e segurança no seu uso, e assim, o atendimento se torna mais rápido.

'WHATs' DENÚNCIa

A área do 10º BPM ainda conta com uma espécie de 'disque denúncia' só que pelo whatsapp. O número disponibilizado atende exclusivamente a área do batalhão de Apucarana e é destinado apenas para o recebimento de denúncias.

“Esse canal não presta atendimento emergencial e é exclusivo para área do 10º BPM que abrange Apucarana e mais 11 municípios da região”, assinala a soldado Gabriella Picanço Xavier.

Whatsapp para denúncias na região de Apucarana: (43) 99608-9469.



