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CRIMINALIDADE

Alarme frustra tentativa de furto no centro de Apucarana nesta madrugada

Invasor pulou o muro do estabelecimento, mas fugiu antes da chegada da polícia; Proprietário foi orientado pelas autoridades

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Alarme frustra tentativa de furto no centro de Apucarana nesta madrugada
Autor Suspeito foi filmado por câmera de segurança - Foto: Imagens de monitoramento

Na madrugada desta terça-feira (11), um sistema de segurança impediu que um estabelecimento comercial fosse furtado na Rua Ponta Grossa, na região central de Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada logo após a madrugada iniciar, por volta da 0h45.

-LEIA MAIS: Homem com dois mandados de prisão em aberto é detido pela PM em Apucarana

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O proprietário do imóvel chamou a equipe policial após ser alertado pela sua central de monitoramento. Ele relatou que as câmeras registraram o exato momento em que um homem conseguiu pular o muro lateral do local para invadir o prédio.

No entanto, a ação foi rápida e malsucedida para o criminoso. Assim que o alarme de segurança disparou, o invasor se assustou e fugiu rapidamente, desaparecendo pelas ruas da região antes que pudesse levar qualquer objeto.

A equipe policial compareceu ao endereço, fez o levantamento das informações e registrou o caso formalmente. A vítima também recebeu todas as orientações necessárias sobre as medidas de segurança e os próximos passos para o acompanhamento da ocorrência. Até o momento, o suspeito não foi localizado.

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