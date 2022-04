Da Redação

Alarme do Banco do Brasil dispara e PM é acionada

A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde de sábado (23) após o sistema de vigilância da agência do Banco do Brasil, de Apucarana, ficar inoperante. A empresa responsável pelo monitoramento do banco informou ainda que o alarme de invasão estava ativado.

No interior da agência foi constatado que os caixas eletrônicos estavam inoperantes, porém como nenhum representante da instituição e da empresa de monitoramento compareceu ao local, a PM informou que não pode verificar se o sistema de câmeras de vigilância estava ou não operante. Também não foi possível verificação na parte interna do prédio para constatar o que acionou o alarme de invasão.

Os policiais vistoriaram a área externa e não foi encontrado nada suspeito.