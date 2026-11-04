Alambrado do campo de Vila Reis é alvo de vandalismo pela terceira vez em 15 dias

Área já havia sido alvo de uma intervenção irregular há cerca de dois anos, quando uma pessoa que se intitulava proprietária do terreno gradeou campo

A Prefeitura de Apucarana está intensificando os trabalhos de recuperação do campo esportivo da comunidade do Distrito de Vila Reis. Nos últimos 15 dias, porém, a instalação de alambrados no espaço foi alvo de três atos de vandalismo, o que motivou o registro de um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil.

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O reparo do dano mais recente causado à obra, realizado na madrugada desta quarta-feira (04/11), foi acompanhado pelo vice-prefeito Marcos da Vila Reis, que também é liderança comunitária no distrito. Ao lado de um fiscal da Secretaria Municipal de Obras e de um agente da GCM, ele lamentou a reincidência dos atos e pediu a colaboração dos moradores para preservar o patrimônio público.

“Através da gestão o prefeito Rodolfo Mota estamos trabalhando para recuperar o campo, com investimento e muito esforço. É um espaço da comunidade, que está sendo preparado para voltar a receber as famílias e os esportistas. Não é possível que alguém venha e destrua aquilo que está sendo feito para beneficiar a própria população. É um ato que precisa ter os responsáveis denunciados, identificados e punidos de acordo com o previsto em lei”, afirmou Marcos.





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Foto: Divulgação Foto: Divulgação





Ele lembrou que a área já havia sido alvo de uma intervenção irregular há cerca de dois anos, quando uma pessoa que se intitulava proprietária do terreno gradeou o campo. Após a solução jurídica da questão, o Município iniciou os trabalhos para recuperar e devolver o espaço à comunidade. “Pedimos aos moradores que qualquer informação sobre a autoria dos atos de vandalismo seja comunicada às autoridades policiais ou à própria GCM pelo telefone 153”, disse o vice-prefeito Marcos da Vila Reis.