Ala do Apucarana Futsal quer o Lagoão lotado neste sábado

Revelado no futsal da cidade e que está no elenco desde o ano passado, o ala Luan, do Sicoob/Danês/Apucarana quer ver o Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão) com a presença de um grande público neste sábado, às 19h30, quando a equipe receberá o Medianeira pela 11ª rodada da fase inicial do primeiro turno do Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal.

“Nosso objetivo é fazer o Lagoão ficar lotado e esperamos que seja agora contra Medianeira”, diz Luan, que no domingo passado marcou dois gols na vitória por 4 a 2 sobre o Toledo, resultado que colocou a equipe apucaranense na quinta colocação da Série Prata. O jogo no último final de semana caminhava para o empate por dois gols, mas Luan mostrando qualidade, pontaria e oportunismo, fez a diferença ajudando o time a conquistar mais três pontos na competição estadual. “Isso mostra como a gente é forte dentro de casa e como somos aguerridos durante os quarenta minutos, não é aquele time que larga no meio do caminho e desanima”, comenta o atleta.

O Sicoob/Danês/Apucarana soma 13 pontos e ocupa a quinta posição no campenato, com quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. O time marcou 29 gols e levou 25, tendo um saldo positivo de quatro gols. O Medianeira está em terceiro lugar com 17 pontos, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas. A agremiação do Oeste do Estado fez 33 gols e sofreu 24. Tem o segundo melhor ataque da Série Prata somente ficando atrás do líder Coronel Vivida que assinalou 43 gols.

INGRESSOS

O diretor Luís Fernando Milan destaca que os ingressos já estão sendo vendidos e podem ser adquiridos em seis pontos comercias da cidade: Esportes Camisa 10, GRG Sports, Galeria das Frutas, Barbearia Parra, Shekinah Mercado e Lojas Cubo Mágico. “A inteira custa R$ 10,00 e a meia entrada o valor é de R$ 5,00. O torcedor que comprar o ingresso não vai se arrepender, porque assistirá um grande jogo entre equipes que estão na parte de cima da tabela. Será uma partida muito difícil, mas vamos em busca de mais três pontos”, destaca Milan.

CLASSIFICAÇÃO

O time do Coronel Vivida lidera o Paranaense da “Prata” com 22 pontos, seguido por São Miguel 19; Medianeira 17; Apaf Paranaguá 16; Sicoob/Danês/Apucarana e Toledo 13; Colombo e São José dos Pinhais 12; Quedas do Iguaçu, Mangueirinha e Seleto Maringá 9; Guaíra 8; e Cianorte com 7.