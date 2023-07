Ainda preso, ex-servidor suspeito de abusar de criança é indiciado

O ex-servidor público municipal de Apucarana (PR), preso no último dia 18 por suspeita de abuso sexual de uma criança de 7 anos de idade, continua na cadeia. Ele teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva, que tem prazo de até 90 dias. A delegada Luana Lopes, responsável pelas investigações, concluiu o inquérito. O homem de 46 anos foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e violação de domicílio.

Agora, o caso está com o Ministério Público (MP-PR), que irá decidir se apresenta ou não denúncia formal para o Judiciário. “A criança foi ouvida em escuta especializada e confirmou os abusos”, informou a delegada Luana Lopes ao TNOnline na tarde desta quarta-feira (26).

O suspeito trabalhava como assessor na Secretaria de Meio Ambiente e foi exonerado do cargo após a prisão. De acordo com o boletim de ocorrências registrado pela mãe da criança junto à Polícia Militar (PM), o ex-servidor municipal invadiu uma residência no Jardim Aclimação e cometeu o abuso em um menino de 7 anos, que estava sozinho no momento em casa.

Ainda segundo o boletim, o homem beijou a criança na boca e fez carícias em suas partes íntimas. A criança teria mostrado o suspeito por uma chamada de vídeo à mãe, que chamou a PM. Ele foi preso em flagrante na frente da casa da criança. O homem negou o crime.

