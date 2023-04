Ahanda estreia com vitória na Série Bronze de handebol masculino

Da Redação

Equipe adulta masculina da Ahanda

Com uma vitória e uma derrota, a equipe adulta masculina da Associação de Handebol de Apucarana (Ahanda) iniciou neste final de semana a participação no Campeonato Paranaense da Série Bronze, com a primeira etapa acontecendo em Umuarama. O campeonato de 2023 tem a participação de 17 times, com os dois melhores colocados subindo para a Série Prata no próximo ano.

Neste sábado (22), a Ahanda venceu o São Carlos do Ivaí pelo placar de 25 a 20, em partida realizada no Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa, enquanto no domingo (23) os apucaranenses perderam para Quedas do Iguaçu por 26 a 21. O jogo foi disputado no Ginásio de Esportes Mário Oncken.

A Ahanda está no Grupo “A”, que também conta com Arapongas, Matelândia, Sociedade Thalia, de Curitiba, Capanema, Castro e Contenda. O Grupo “B” é formado pelas equipes do Pinhão, Umuarama, Santa Izabel do Oeste, Telêmaco Borba, Fazenda Rio Grande, Ibiporã, Ourizona e Terra Rica.

Segundo o técnico Alessandro Ferreira, a segunda etapa será nos dias 27 e 28 de maio em Toledo. “Nesta etapa disputaremos três jogos enfrentando as equipes de Contenda, Castro e Capanema. Já a terceira etapa está marcada para os dias 10 e 11 de junho em Santa Helena, com os times de Arapongas, Matelândia e Sociedade Thalia sendo os nosso adversários”, destaca o professor Alessandro.

Na etapa realizada em Umuarama, a Ahanda jogou com os atletas Storm, Taffarel, Morakami, Rodrigo, Pedro, Hugo, Hélio, Edgar, Luiz, Mateus, Digão, Léo, Zeca, Carioca, Gordo, Bruno, Alécio, Hyan, Luan e Hidalgo.

“A Ahanda também nos representará na fase regional dos Jogos Abertos do Paraná e nos JAVI's, com a equipe defendendo o título do ano passado. Nos dois últimos anos, o time chegou entre os quatro melhores colocados no Paranaense e, nessa temporada, acreditamos no acesso para a Série Prata. A equipe conta com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

