Ahanda disputa semifinal do Campeonato Paranaense de Handebol

Ahanda, enfrentará neste sábado (24) o time da Ipec/Biodiversidade, de Londrina, às 18h30

A equipe adulta masculina da Associação de Handebol de Apucarana, Ahanda, enfrentará neste sábado (24) o time da Ipec/Biodiversidade, de Londrina, às 18h30. O jogo acontece pela fase semifinal do Campeonato Paranaense da Série Bronze, no Ginásio de Esportes Ney Braga, em Marechal Cândido Rondon, Oeste do Paraná. Na preliminar, às 17h, a equipe local joga contra Cambé.

Os vencedores disputam o título no domingo (25), às 10h30, e estarão credenciados a participar do Campeonato Paranaense da Série Prata no próximo ano. Às 09h, ocorrerá a disputa de terceiro e quarto lugares.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, deseja sucesso ao time neste final de semana. “Estamos na torcida para que a equipe da Ahanda consiga o seu objetivo que é se classificar para a Série Prata do ano que vem. A equipe faz uma boa campanha e tem reais condições de subir de divisão no Paranaense”, destaca o prefeito.

Comandada pelo técnico Alessandro Ferreira, a Ahanda terminou a fase inicial do Grupo A do Estadual em primeiro lugar, seguido por Pinhão e Arapongas. Na primeira fase o time apucaranense venceu as equipes da Sociedade Thalia, de Curitiba, Pinhão e Santa Izabel do Oeste e foi derrotado por Arapongas.

Na semifinal a Ahanda contará com os jogadores Gabriel Storm, Rafael Hidalgo, Hélio, Fábio, Rodriguinho, Pedro, Vitor Hashimoto, Ezequiel, Odair, Rodrigo, Felipe, Leonardo, Anderson, Castro, Hugo, Rafael e Alisson.

Estadual na categoria infantil

As equipes masculina e feminina da Associação de Handebol de Apucarana (Ahanda)/Colégio São José participaram no último final de semana do Campeonato Paranaense Infantil, realizado em Palmeira. O time masculino ficou em 11º lugar com duas vitórias e três derrotas e a equipe feminina terminou o campeonato na oitava colocação. A competição foi promovida pela Liga de Handebol do Paraná.

Três atletas apucaranenses se destacaram no Campeonato Estadual. Ketellyn Leite foi a quarta maior artilheira na competição com 24 gols e Francisco Wessel foi o 16º artilheiro com 21 gols. Já o jogador Lucas Bassil Meira foi eleito o destaque na partida contra Maringá.

Para os professores responsáveis, Alessandro Ferreira e Marta Valentim, os resultados foram satisfatórios para o tempo de formação e de treinamentos da equipe. “Estamos orgulhosos dos nossos atletas pela dedicação e comprometimento. Vale lembrar que as duas equipes disputaram as fases municipal, regional, macrorregional e chegaram a final dos Jogos Escolares do Paraná”, disse Ferreira.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

