Ahanda disputa o Campeonato Paranaense de Handebol; saiba mais

No naipe masculino estão inscritos 13 times

As equipes masculina e feminina da Associação de Handebol de Apucarana (Ahanda) representarão o município de 16 a 18 de setembro no Campeonato Paranaense da categoria sub-13, que será realizado em Palmeira, região dos Campos Gerais no Paraná. Os dois times têm o apoio do Conselho Municipal de Esportes e da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

O time masculino é comandado pelo professor Alessandro Ferreira, que também é o técnico da equipe adulta, enquanto a agremiação feminina é dirigida pela professora Marta Valentim.

Os dois treinadores esperam por uma competição muito difícil neste final de semana. “Estão nas duas categorias do campeonato equipes de alto nível, mas pretendemos fazer o melhor trabalho possível para representar bem a nossa cidade”, destaca Ferreira.

O Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, disse que está na torcida pelas equipes. “A Ahanda vem fazendo bom trabalho no handebol de Apucarana e é muito importante colocar os nossos jovens em competições de destaque no Estado. Estamos torcendo para que consigam os seus objetivos em Palmeira, com os times contando com o respaldo do prefeito Junior da Femac”.

A categoria feminina será disputada por nove times em Palmeira. A Ahanda está no Grupo C juntamente com as equipes de Santo Antônio do Sudoeste e Saudades do Iguaçu. Já no naipe masculino estão inscritos 13 times. A Ahanda está no Grupo D ao lado de Tapejara, São Carlos do Ivaí e do Colégio Marista Pio XII, de Ponta Grossa, que é o atual campeão da fase final dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s).

No feminino, a Ahanda utilizará as atletas Brenda, Cloe, Emilly, Julia, Ketellyn, Rebeca, Yasmin Gabriela, Kawanny, Nayane, Maitê, Maryana, Ana Laura, Maria Vitória, Ana Luiza e Ingrid. Já o time masculino conta com César, Thiago, Thiago Henrique, Gustavo, Luan, Lucas, Miguel Bento, Miguel Manfroi, Heitor, Arthur, Filipi, Francisco, Raphael e Lucas Meira.

