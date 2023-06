Ahanda disputa a 3ª etapa do Paranaense de Handebol em Santa Helena

Terceira colocada no grupo A do Campeonato Paranaense da Série Bronze, a equipe masculina adulta da Associação de Handebol de Apucarana (Ahanda) disputará no próximo sábado e domingo (10 e 11/06), em Santa Helena (Oeste do Estado), a terceira etapa da competição estadual. Na ocasião, o time apucaranense, que tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura, tentará conquistar a classificação para a etapa final que ocorrerá nos dias 16 e 17 de novembro em Curitiba.

continua após publicidade

No próximo sábado, a Ahanda realizará duas partidas. Às 11h30, no ginásio de esportes Vila Rica jogará contra a Sociedade Thalia, de Curitiba, e às 17h15, no ginásio do distrito São Clemente o duelo será diante de Matelândia. No domingo, às 13h30, no ginásio do distrito de Moreninha, o adversário será o time de Arapongas.

“A Ahanda vai para mais uma etapa do Campeonato Paranaense com o objetivo de alcançar a sua vaga para a fase decisiva em Curitiba e depois tentar o acesso para a Série Prata do ano que vem. A equipe conta com a nossa torcida e o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Abertas as inscrições da fase municipal do 'Bom de Bola' em Apucarana

Nas etapas anteriores, a equipe apucaranense conquistou três vitórias e sofreu duas derrotas, com a Ahanda vencendo os times de São Carlos do Ivaí, Capanema e Castro e, perdendo para Quedas do Iguaçu e Contenda.

A equipe de Contenda lidera o grupo A com 12 pontos ganhos, seguida por Arapongas 10, Ahanda 6, Capanema e Matelândia 5, Quedas do Iguaçu 4, Castro, Sociedade Thalia e São Carlos do Ivaí com 2 pontos.

continua após publicidade

No grupo B a classificação é a seguinte: 1º) Fazenda Rio Grande e Ibiporã com 10 pontos; 3º) Umuarama 6; 4º) Pinhão e Terra Rica 5; 6º) Telêmaco Borba e Santa Izabel do Oeste 2; e 8º) Ourizona 0.

As duas melhores colocadas de cada grupo se classificam para a etapa final em Curitiba, dando duas vagas para o Campeonato Paranaense da Série Prata de 2024. A competição é promovida pela Liga de Handebol do Paraná (LHPR).

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Siga o TNOnline no Google News