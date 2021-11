Agrinho premia aluna da rede municipal de Apucarana

Da Redação

Novamente Apucarana se destacou no Programa Agrinho. A aluna Emanuelly Beatrissy da Silva, da turma de 5º Ano, da Escola Municipal Doutor Edson Giacomini, conquistou o segundo lugar, em nível estadual, na categoria de redação, na edição deste ano do concurso. A cerimônia de premiação foi realizada, na manhã de hoje (25/11), na sede do Sindicato Rural Patronal.

O Programa Agrinho é promovido pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Sistema FAEP). Em 2021, o concurso abordou o tema ‘Do campo à cidade: saúde é prioridade’, com assuntos relacionados à saúde física, mental, emocional e social, principalmente devido à pandemia do novo coronavírus.

“Os professores e alunos da nossa rede participam todos os anos desse concurso e sempre temos premiados. É uma alegria muito grande. Eu parabenizo à aluna Emanuelly pela sua dedicação aos estudos e também à professora dela, Cláudia, pelo belo trabalho que vem realizando em sala de aula,” disse a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

Pela conquista do segundo lugar na categoria de redação do concurso Agrinho, a aluna Emanuelly Beatrissy da Silva e a professora Claudia Regina Spolador Bento foram premiadas com um tablet cada. A estudante ainda ganhou de presente um exemplar do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll.

O prefeito Junior da Femac e o vice Paulo Vital participaram da cerimônia de premiação do concurso Agrinho. “Eu sempre me emociono com os bons resultados dos nossos alunos em provas e olimpíadas, sobretudo nas áreas de português e matemática. Pois, quando a criança aprende a fazer contas, ler e escrever bem, um mundo de oportunidades abre-se na frente dela,” afirmou o prefeito.

“Há poucos dias, nós tivemos também a premiação de alunos e professores da rede municipal apucaranense na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa – Escrevendo o Futuro, na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e em um concurso do Ministério Público do Trabalho,” lembrou o vice-prefeito, Paulo Vital.

Na noite da última terça-feira (23/11), Apucarana ainda ganhou o Prêmio Band Cidades Excelentes, por ser o município brasileiro, com mais de cem mil habitantes, que oferece a melhor educação básica às suas crianças.