Agricultor perde R$ 20 mil ao comprar trator pela internet

Um produtor rural de Apucarana, no norte do Paraná, perdeu R$ 20 mil ao comprar um trator pela internet. A vítima descobriu que havia caído em um golpe ao entrar em contato com o verdadeiro proprietário do veículo, que alegou não ter recebido o dinheiro da venda.

De acordo com o delegado da Polícia Civil, André Garcia, houve um desentendimento entre o agricultor e o proprietário que não quis entregar o veículo. A polícia foi acionada e apreendeu o trator e o encaminhou ao pátio da 17ª Subdivisão Policial (SDP). "Vamos instaurar um inquérito policial e ficará a cargo da autoridade judiciária para decidir quem ficará com o veículo", informou o delegado.

Garcia ressalta que não é difícil identificar o golpe, que se caracteriza principalmente pela oferta de produtos com preços bem abaixo da tabela. "E mais uma vez as pessoas se deixam levar pela aparente facilidade, aparente oportunidade de obter alguma vantagem e cai em um golpe. Dessa vez, a vítima anunciou um trator no site de compra e venda. O estelionatário, que muito provavelmente é de outro estado, talvez até esteja em uma penitenciária, viu esse anúncio. Ele usou um anúncio verdadeiro para se passar por um intermediário. Ele encontrou uma pessoa interessada que fez o pagamento na conta do golpista", relata o delegado.

Garcia pede atenção ao realizar compras pela internet, principalmente porque dificilmente as pessoas lesadas por esse tipo de golpe conseguirão reaver o dinheiro. "Nesses crimes é quase impossível identificar o autor, porque muitas vezes usam celulares e conta bancária cadastradas em nome de laranjas, muito difícil, quase impossível, chegar a identidade desses criminosos", reitera.

DICAS DE SEGURANÇA

No site da OLX, plataforma onde o trator envolvido no golpe foi anunciado, existe um alerta sobre esse tipo de crime denominado 'golpe do falso intermediário'. Esse golpe na internet atinge ambos vendedores e compradores de veículos e, por mais complexo que pareça, acontece com certa frequência. Ele consiste em fraudadores que se utilizam de anúncios de terceiros para negociar veículos usados ou seminovos. O objetivo do golpe é clonar anúncios reais e receber o pagamento do comprador interessado pelo veículo.

Apesar de possuir algumas leves alterações no método, esse golpe pode ser identificado de várias maneiras pelo comprador. Assim, conhecendo como o golpe do intermediário funciona, é mais fácil saber como escapar dele.

Desconfie de ofertas muito boas, como um carro em excelente condições e valor abaixo do mercado. Acesse a tabela Fipe e confira o preço médio do modelo para garantir que está negociando com um vendedor real.

Dê preferência para anúncios com perfil verificado. Você pode se assegurar disso ao observar um “check” ao lado do nome do perfil. Esse tipo de anúncio foi verificado pela OLX com dados do anunciante e os riscos de golpe são muito menores

Mantenha a negociação no chat da OLX para ter mais segurança contra o golpe do intermediário e qualquer outro. Dessa forma, podemos ajudar você e ter um histórico da negociação caso qualquer coisa dê errado.

Não negocie com intermediários, dê preferência a negociar diretamente com o dono do veículo. Da mesma forma, se você for um vendedor, negocie apenas com o interessado no veículo, e recuse visitas de terceiros.

Quando o comprador disser que fez o depósito para pagar pelo carro, certifique-se de que o dinheiro está em sua conta bancária e não transfira o veículo sem essa confirmação.

Suspeite de negociações que além de possuir terceiros, pedem sigilo acerca dos valores negociados entre as partes.

Desconfie de histórias contadas pela outra pessoa da negociação acerca de valores que irá receber de uma rescisão no trabalho ou dívidas de amigos e familiares.

No caso do comprador, confirme os dados e faça transferência apenas para a conta bancária do proprietário do veículo ou seu representante legal.

Caso encontre um anúncio que parece estranho ou tenha feito uma negociação que gere suspeitas, basta iniciar uma denúncia, pelo botão “Denunciar”, localizado no anúncio ou no chat da OLX e relatar o que gerou a desconfiança.

