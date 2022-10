Agricultor é ferido com tiro de garrucha no Rio do Cerne, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

IMAGEM ILUSTRATIVA - A equipe da UPA que acionou a PM sobre o homem baleado, que deu entrada na noite desta terça-feira (11)

Um agricultor de 39 anos foi ferido com o disparo acidental de uma arma antiga, uma garrucha, calibre 22, na noite desta terça-feira (11), na localidade do Rio do Cerne, zona rural de Apucarana. A arma teria caído no chão quando ele mexia numa prateleira da casa, quando houve o disparo.

continua após publicidade .

A vítima foi atingida na perna esquerda e o projétil ficou alojado próximo ao quadril. O morador do Rio do Cerne se deslocou para Apucarana e procurou ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Como é praxe, a equipe da UPA notificou a Polícia Militar sobre a entrada de pessoa com ferimento por arma de fogo.

O homem relatou que estava tentando organizar alguns objetos que seu pai guardava na prateleira, quando a arma caiu e disparou. A vítima informou aos policiais que a arma estava no carro, estacionado em frente a UPA. A esposa da vítima levou os policiais até o veículo, onde a arma foi encontrada, apreendida e posteriormente encaminhada à 17ª Subdivisão Policial.

continua após publicidade .

A vítima foi imediatamente encaminhada pela equipe da UPA para o Hospital da Providência, onde iria ser feita a cirurgia para a remoção do projétil. O homem seria, depois, levado para a Polícia Civil, para as medidas cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News