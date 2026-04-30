Agressor usa vítima como escudo e é contido com choque em Apucarana
Homem de 42 anos violou medida protetiva, ameaçou familiares e tentou atacar policiais antes de ser imobilizado e preso na região central
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Um homem de 42 anos foi preso por violência doméstica na noite de quarta-feira (29), no centro de Apucarana, após resistir à prisão, usar a companheira como escudo humano e tentar atacar a equipe policial. O agressor precisou ser imobilizado com o uso de uma arma de choque elétrico.
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A Polícia Militar (PM) foi acionada por uma das filhas da vítima. Ao chegarem à residência, os policiais foram autorizados a entrar e encontraram o suspeito deitado ao lado da mulher no quarto. Diante da ordem para que se levantasse e colocasse as mãos na cabeça, o agressor abraçou a vítima de forma abrupta, usando-a para se proteger da abordagem.
Mesmo após novas ordens para que soltasse a mulher, ele desobedeceu, levantou-se de forma brusca e partiu para cima de um dos policiais. Para conter a agressão e garantir a integridade física de todos no local, a equipe utilizou uma arma de incapacitação (taser). Foram necessários dois acertos para imobilizar o homem com segurança, sem causar ferimentos graves, permitindo que ele fosse algemado.
Histórico de violência
Em choque, a vítima relatou aos policiais que já possui uma medida protetiva expedida pela Justiça contra o homem. No entanto, ela confessou que evita chamar a polícia por puro pânico, pois sofre ameaças de morte constantes que se estendem a toda a sua família. A mulher detalhou que é alvo de humilhações verbais severas e xingamentos diários, violências que ocorrem até mesmo durante momentos de intimidade do casal.