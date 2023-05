Agressor de influencer será transferido para o Complexo Médico Penal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Complexo Médico Penal, em Curitiba

O advogado João Batista Cardoso informou ao TNOnline nesta sexta-feira (12) que o apucaranense Gabriel Augusto, 26 anos, preso na quinta-feira (11) após ter agredido com golpes de facão a ex-namorada, em Londrina, norte do Paraná, será transferido da unidade prisional onde se encontra para o Complexo Médico Penal, em Curitiba.

continua após publicidade .

O advogado de defesa contou que entrou com um pedido de incidente de insanidade mental na 1ª Vara Criminal de Londrina. “Conseguimos um parecer favorável do juiz, que acatou nosso pedido e o Gabriel será removido ao Complexo Médico Penal”, disse João Batista, que acredita que a transferência ocorra no início da próxima semana. “O processo contra ele agora é paralisado e vai andar só o incidente de sanidade mental”, informou.

Gabriel foi preso em uma clínica psiquiátrica em Maringá, também no norte do Estado, após os próprios advogados informarem a localização dele à Polícia Civil. O crime contra a influenciadora Daniele, 32 anos, aconteceu na última terça-feira (9), quando o morador de Apucarana desferiu golpes de facão contra a ex-namorada em frente à residência dela.

continua após publicidade .

Segundo a defesa, Gabriel estaria em surto psicótico quando atacou a vítima. Após o crime, ele fugiu para uma região de mata, avisou a família e logo depois foi internado. Ele já teria agredido outras mulheres, de relacionamentos anteriores, vítimas residentes em Apucarana, Cambé e São Paulo.

A influenciadora foi ferida no rosto e no braço e segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Universitário. A mãe da jovem disse que a filha está debilitada e que havia uma preocupação muito grande, pois devido aos ferimentos, teria que amputar o braço, mas após o procedimento cirúrgico, não foi preciso.

A delegada Carla Gomes, da Delegacia da Mulher de Londrina, falou sobre as investigações do caso em entrevista coletiva na quinta-feira (11). O setor de investigação da Polícia Civil descobriu que o apucaranense perseguiu a vítima pela cidade antes do crime.

Siga o TNOnline no Google News