Agressão contra mulher dentro de hospital mobiliza PM de Apucarana

A ocorrência foi registrada por volta das 15h desta quinta (23)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde desta quinta-feira (23) após uma mulher ter sido agredida pelo ex-marido dentro de um hospital de Apucarana, no Norte do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 15 horas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal é separado e possui guarda compartilhada do filho de 2 anos. Na tarde desta quinta, o homem teria levado a criança até a unidade de saúde após o menino apresentar sintomas de uma pneumonia.

Ao saber do ocorrido, a mãe da criança se dirigiu até o hospital e o filho passou a pedir o colo dela. Ainda conforme o B.O., em certo momento, o ex-casal começou uma discussão e o homem a agrediu com um tapa no rosto.

Equipes da PM foram acionadas para atender o caso de violência. Para as autoridades, a mãe afirmou que era o dia do pai ficar com o menino, mas que ela havia sido orientada pelo advogado de que poderia acompanhar o atendimento médico no hospital.

Os policiais conversaram com os envolvidos e foi concordado em deixar a criança nos cuidados da mãe. Um advogado deveria ser procurado para resolver o conflito do ex-casal.

