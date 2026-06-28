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APUCARANA

Agressão contra jovem no Residencial Jaçanã mobiliza Corpo de Bombeiros

Vítima é um jovem de 23 anos que ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital da Providência

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 19:07:26 Editado em 28.06.2026, 19:07:21
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Agressão contra jovem no Residencial Jaçanã mobiliza Corpo de Bombeiros
Autor Jovem foi encaminhado ao Hospital da Providência pelo Siate do Corpo de Bombeiros - Foto: TNONLINE/ARQUIVO

Uma situação de agressão registrada por volta das 18h30 deste domingo (28), no Residencial Jaçanã, em Apucarana (PR), mobilizou uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros. Um jovem de 23 anos ficou ferido e precisou ser encaminhado ao Hospital da Providência para avaliação médica.

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Conforme informação dos bombeiros, a vítima estava consciente, porém, um pouco alterada por conta do ocorrido. O jovem apresentava ferimento na cabeça, na perna esquerda além de uma luxação no punho esquerdo.

A motivação da briga não foi divulgada e os envolvidos não estavam no local no momento do atendimento. Além dos bombeiros, a Polícia Militar (PM) também foi acionada para registrar a ocorrência.

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AGRESSÃO Apucarana Corpo de Bombeiros Emergência Jaçanã POLICIA MILITAR SAÚDE
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