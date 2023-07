Agressão à idosa em tentativa de roubo gera indignação em Apucarana

Familiares e moradores da região estão revoltados com a violência

Uma idosa de 83 anos foi espancada em Apucarana (PR), na manhã deste sábado (22), dentro da própria casa, por um morador de rua que teria invadido o local para roubar. A senhora, que mora no local com o marido acamado, de 93 anos, teve duas fraturas na face e está muito abalada emocionalmente. Familiares e moradores da região estão revoltados com a violência e pretendem iniciar um abaixo-assinado pedindo providências ao poder público contra a criminalidade na região central de Apucarana.

De acordo com a filha da vítima, a médica dermatologista Cristina Sartini Pereira, toda a família está extremamente abalada com a situação.

“Estamos todos revoltados. A família tem se revezado para estar com eles o tempo todo em casa e estamos dando todo o suporte emocional para ela. Agora mesmo, estamos fazendo a instalação de uma grade no quintal da casa, no local onde o marginal teve acesso. Um cuidador fica na casa o tempo todo. Vamos procurar a Polícia Civil para dar continuidade às investigações e já estou organizando um abaixo-assinado para enviar à prefeitura pedindo providências em relação à segurança na região central da cidade”, informou Cristina.

Cristina conta que o problema da criminalidade é recorrente na região do Bairro 28 de Janeiro e piorou depois do início das obras na praça do bairro.

“A praça sempre teve a presença de moradores de rua e usuários de drogas, que se refugiavam por ali. Agora, com as obras em andamento, essas pessoas tomaram imóveis vazios da região e as calçadas das nossas casas. Este bandido, que agrediu minha mãe, entrou através do muro de uma dessas casas que estão vazias na região. Estamos completamente sem segurança”, pontuou.

Ela se mostra indignada com a brutalidade empregada pelo autor das agressões. “Minha mãe é uma idosa de 83 anos, com 1,50 m de altura e 40 Kg. Olha o tamanho da violência que ela sofreu nas mãos deste marginal. Não podemos assistir a isso de braços cruzados e vamos agir, como família e como comunidade”, acrescenta Cristina Sartini.

Sobrinha da vítima, a veterinária Raquel Scaff, que tem uma clínica na mesma rua em que a violência contra a tia foi registrada, também conta que os casos de criminalidade na região são recorrentes.

“Já tive vários prejuízos aqui com tentativas de arrombamento na clínica. Graças a Deus, nunca conseguiram invadir, mas os casos aqui nessa região são recorrentes. Alguma coisa precisa ser feita para que situações como esta que aconteceram com a minha tia não aconteçam mais”, disse.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PM), que informou que caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil.

Entenda o caso

Uma idosa foi agredida durante uma tentativa de assalto registrada na manhã deste sábado (22). O crime aconteceu na Rua Desembargador Clotário Portugal, área central de Apucarana, por volta das 10h05. Conforme o boletim de ocorrência, o homem agrediu a senhora com um golpe no rosto, acertando a região dos olhos e na sequência fugiu do local. Ela teria sido agredida porque gritou pedindo por socorro.

A vítima foi levada pelos familiares ao hospital dos olhos de Apucarana, pois a agressão causou uma lesão grave no olho da idosa. Os policiais realizaram patrulhamento pela área, mas o autor do crime não foi encontrado.

