Agosto Dourado chama atenção para importância da amamentação

Agosto dourado é o mês mundial de conscientização a respeito do aleitamento materno, uma tarefa que parece simples, mas algumas vezes, pode não ser tão fácil, pois muitas mães têm dificuldades para amamentar.

Em Apucarana, o Banco de Leite do Hospital da Providência oferece apoio para mulheres que passam por esse problema, além de arrecadar leite materno para atender bebês prematuros. São 100 litros de leite arrecadados todos os meses, quantidade suficiente para suprir a necessidade dos bebês atendidos pelo hospital.

De acordo com a enfermeira coordenadora Julia Parra, o banco de leite aproveita a data lembrada no mundo todo para fomentar ações de conscientização. “Agosto dourado é um mês de incentivo, proteção e apoio ao aleitamento materno, é o mês mundial para que a gente possa fortalecer a amamentação e apoiar todas as mães que passam por alguma dificuldade, e o banco de leite humano do hospital está aqui para fortalecer esta causa”, considerou.

A coordenadora explica que além de receber e doar leite humano, o banco de leite também oferece todo o suporte necessário para mães e bebês que tenham dificuldade no processo da amamentação. “Esse é um ponto importante para divulgar, porque muita gente acredita que nosso trabalho consiste apenas na doação do leite humano. Fazemos este trabalho de coleta, pasteurização e doação do leite para bebês da UTI neonatal, mas também oferecemos todo o apoio para mães que tenham pouco leite, ou muito leite, que está com a mama ingurgitada, ou que está sentindo dor no processo da amamentação, temos profissionais preparadas para apoiar essas mães e não somente as do município de Apucarana, mas de todos os municípios da 16ª Regional de Saúde”, explicou a enfermeira.

Isabele Carolina Rossi teve seu primeiro filho há quatro meses e foi auxiliada pelo banco de leite por ter dificuldades na amamentação. Depois de receber a ajuda, ela decidiu ser uma doadora. “Após o terceiro dia do nascimento do meu filho eu sentia muita dor e já não conseguia mais amamentar, eu chorava muito de dor e minha opção foi buscar ajuda com as meninas do banco de leite e elas me acolheram de uma forma que nem sei dizer. Em poucos dias a amamentação normalizou e hoje faço questão de ser doadora do banco de leite”, contou a mãe atendida.

Para fazer a doação de leite materno, basta entrar em contato com o hospital através do telefone 3420 1479, ou comparecer pessoalmente no primeiro andar do Hospital da Providência. Através de uma parceria com o Corpo de Bombeiros de Apucarana, as doadoras recebem o frasco para captação em casa e uma vez por semana e os frascos são recolhidos e levados até o hospital. Na região, os motoristas de ambulâncias dos outros municípios também realizam este trabalho.

