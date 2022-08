Agosto dourado: Banco de Leite relembra a importância da amamentação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Lara da Silva, doadora do Banco de Leite, conta sobre sua experiência

Agosto Dourado, mês da amamentação, ressalta a importância de apoiar e proteger este ato que nutre tantas vidas. Em Apucarana, o serviço do Banco de Leite do Hospital da Providência orienta as mamães com dificuldade de amamentação para que consigam oferecer esse alimento tão importante para bebês crescerem fortes e saudáveis.



continua após publicidade .

“As mamães podem ter dificuldades em relação ao aleitamento, às vezes sentir dores ou o bebê não conseguir pegar no seio, mas estamos aqui para orientar e ajudá-las, pois o leite materno é o melhor alimento que o bebê pode receber nos seis primeiros meses de vida”, explica Julia.

Neste mês tão especial a enfermeira faz um agradecimento às doadoras responsáveis por trazer essas gotinhas de leite aos bebês que não podem receber da própria mãe. “Agradecemos às mães que doam leite para a nossa UTI Neonatal para alimentar nossos prematuros internados, o leite materno é o único alimento capaz de transferir imunidade e fortalecer o bebê”, diz.

continua após publicidade .

Lara da Silva, doadora do Banco de Leite, conta sobre sua experiência. “Quando meu filho, o Ravi, completou sete dias vim ao Banco de Leite porque tive dificuldades em amamentar e me ajudaram muito, foram super atenciosas. A partir daí eu decidi doar, sempre foi um sonho amamentar e, ajudar quem não pode fazer isso é muito gratificante. Quem puder doar, doe, é um ato muito bonito e que ajuda muito os pequeninos”, diz.

O Banco de Leite está de portas abertas para auxiliar as mamães que possuem alguma dificuldade na amamentação. Fica localizado no primeiro andar do Hospital da Providência, com funcionamento de segunda a quinta-feira das 7h às 16h30 e às sextas-feiras das 7h às 15h30. As orientações também podem ser realizadas pelo telefone: 3420-1479.

Siga o TNOnline no Google News