Agosto começa com tempo firme e rajadas de até 50 km/h em Apucarana

Sol predomina durante o dia e não há previsão de chuva

O primeiro dia de agosto será de tempo firme em Apucarana, conforme previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O sábado (1º) terá predomínio de sol, sem previsão de chuva, e temperaturas amenas, variando entre 15°C e 24°C.

📰 LEIA MAIS: Prefeituras da região debatem plano de ação para impactos do El Niño

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A umidade relativa do ar deve oscilar entre 60% e 85%, enquanto os ventos sopram do quadrante nordeste com velocidade média de 18 km/h. As rajadas podem alcançar 50 km/h, exigindo atenção principalmente em áreas mais abertas e durante a tarde.

No restante do Paraná, o sábado também será marcado pelo predomínio de sol e pelo aumento das temperaturas na maior parte das regiões. O destaque fica para o vento do quadrante norte, que deve soprar de forma mais persistente ao longo do dia.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o Simepar, um novo sistema frontal avança pelo Sul do Brasil, mas seus efeitos devem atingir apenas os extremos oeste e sudoeste do Paraná, principalmente durante a noite, onde há previsão de mudança no tempo. Nas demais regiões, incluindo Apucarana, o tempo permanece estável durante todo o sábado.