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PREVISÃO DO TEMPO

Agosto começa com tempo firme e rajadas de até 50 km/h em Apucarana

Sol predomina durante o dia e não há previsão de chuva

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.08.2026, 06:00:25 Editado em 31.07.2026, 16:58:44
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Agosto começa com tempo firme e rajadas de até 50 km/h em Apucarana
Autor O sábado (1º) terá predomínio de sol - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

O primeiro dia de agosto será de tempo firme em Apucarana, conforme previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O sábado (1º) terá predomínio de sol, sem previsão de chuva, e temperaturas amenas, variando entre 15°C e 24°C.

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A umidade relativa do ar deve oscilar entre 60% e 85%, enquanto os ventos sopram do quadrante nordeste com velocidade média de 18 km/h. As rajadas podem alcançar 50 km/h, exigindo atenção principalmente em áreas mais abertas e durante a tarde.

No restante do Paraná, o sábado também será marcado pelo predomínio de sol e pelo aumento das temperaturas na maior parte das regiões. O destaque fica para o vento do quadrante norte, que deve soprar de forma mais persistente ao longo do dia.

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Segundo o Simepar, um novo sistema frontal avança pelo Sul do Brasil, mas seus efeitos devem atingir apenas os extremos oeste e sudoeste do Paraná, principalmente durante a noite, onde há previsão de mudança no tempo. Nas demais regiões, incluindo Apucarana, o tempo permanece estável durante todo o sábado.

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