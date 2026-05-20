FINAL FELIZ

Agentes localizam carro de mulher que chegou desorientada à delegacia em Apucarana

Mulher passou mal e ficou desorientada, esquecendo onde havia estacionado; ela buscou ajuda na Delegacia da Mulher

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 19:02:59 Editado em 20.05.2026, 19:02:53
Agentes localizam carro de mulher que chegou desorientada à delegacia em Apucarana
Autor Equipe composta pelos agentes Reginaldo e Souza encontrou o veículo na Rua Bandeirantes - Foto: Departamento de Trânsito de Apucarana

Agentes de Trânsito de Apucarana (PR) localizaram nesta quarta-feira (20) uma Chevrolet Montana após a condutora chegar à Delegacia da Mulher desorientada e sem conseguir recordar onde havia estacionado o veículo.

A delegacia entrou em contato com a central da Guarda Civil Municipal (GCM) pedindo apoio para localizar o carro. A GCM acionou a central conjunta de Agentes de Trânsito e uma equipe composta pelos agentes Reginaldo e Souza encontrou o veículo na Rua Bandeirantes. Na sequência, os agentes conseguiram contato com uma familiar da condutora e repassaram a localização para que o carro fosse retirado.

Segundo a familiar, a condutora estava sendo atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após passar mal. O Departamento de Trânsito Municipal informou que esta é a segunda ocorrência similar atendida no semestre e reforçou que a população pode acionar o órgão pelo telefone (43) 3308-1501 para situações como essa.

