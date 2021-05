Agentes encontram drogas em bola que iria para cadeia

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Agentes do Depen do Minipresídio de Apucarana, apreenderam nesta quinta-feira (8) drogas que foram enviadas para os detentos através dos correios. Cerca de 200 gramas de maconha foram encontradas dentro de uma bola. Veja:

O delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues informou que a Polícia Civil vai instaurar o inquérito, e ouvir os detentos. “Uma vez que as correspondências possuem o nome dos presos vamos buscar identificar as pessoas que enviaram as drogas. Se forem identificadas vão responder pelo crime de tráfico de drogas”, disse.



O delegado explicou que por conta da pandemia da covid-19 para evitar o contágio dos presos as visitas foram suspensas, por esse motivo eles recebem produtos de higiene pessoal e alguns alimentos através dos correios. “Toda correspondência enviada para a cadeia é rigorosamente revistada pelos agentes de cadeia”, finaliza.