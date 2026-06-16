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CAPACITAÇÃO

Agentes de trânsito recebem treinamento para agir em emergências

Treinamento de 40 horas inclui atendimento pré-hospitalar, defesa pessoal, abordagem passiva e uso de equipamentos não letais

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 11:45:31 Editado em 16.06.2026, 11:45:25
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Agentes de trânsito recebem treinamento para agir em emergências
Autor Foto: Divulgação

A Prefeitura de Apucarana está promovendo uma capacitação voltada aos agentes municipais de trânsito com o objetivo de ampliar a capacidade de resposta em situações de emergência. O treinamento busca preparar os profissionais para prestar os primeiros atendimentos até a chegada de equipes especializadas, como o Samu e o Siate do Corpo de Bombeiros.

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As atividades acontecem no Centro da Juventude e seguem até sexta-feira, reunindo conteúdos teóricos e práticos sobre atendimento pré-hospitalar, defesa pessoal, abordagem passiva e utilização de equipamentos não letais.

Segundo o prefeito Rodolfo Mota, investir na qualificação permanente dos servidores é fundamental para fortalecer a segurança da população e garantir serviços públicos mais eficientes.

“Preparar os agentes de trânsito para além das atividades de fiscalização, oferecendo conhecimentos em primeiros socorros e técnicas de defesa, é essencial para que a estrutura do município esteja pronta para proteger e salvar vidas sempre que necessário”, afirmou.

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O secretário municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana (Segtran), subtenente Almir Antônio de Freitas, destaca que a formação acompanha as novas demandas da cidade e contribui para uma atuação mais integrada entre os órgãos municipais.

Com carga horária de 40 horas, o curso começou na segunda-feira e é ministrado por guardas civis municipais que participaram de treinamentos especializados e agora compartilham os conhecimentos adquiridos com os agentes de trânsito.

Nesta terça-feira (16), os participantes receberam instruções práticas de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com foco em procedimentos que podem aumentar as chances de sobrevivência de vítimas até a chegada do socorro especializado.

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De acordo com o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Fábio de Souza, o treinamento prepara os agentes para agir de forma segura e eficiente nos primeiros minutos após uma ocorrência. “O objetivo é reduzir o tempo de resposta e garantir que a vítima receba os cuidados iniciais necessários até a chegada das equipes de emergência”, explicou.

Embora situações dessa natureza não façam parte da rotina diária dos agentes, o comandante ressalta que o preparo é indispensável. Segundo ele, conhecimentos semelhantes já foram utilizados por equipes da GCM em ocorrências que resultaram no salvamento de vidas.

Entre as técnicas ensinadas estão a aplicação de torniquetes para controle de hemorragias graves, preenchimento de feridas, uso de selo de tórax, desobstrução de vias aéreas e procedimentos para prevenção da hipotermia.

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O guarda civil municipal Pablo Aparecido Rocha Pereira, um dos instrutores da capacitação, explica que os conhecimentos podem ser aplicados em diversas situações enfrentadas no dia a dia. “As técnicas são úteis tanto em casos de violência, como ferimentos por arma branca, quanto em acidentes de trânsito e outras emergências que exigem uma resposta rápida”, destacou.

Nos próximos dias, a programação será complementada com aulas de defesa pessoal, abordagem passiva e treinamento para utilização de dispositivos de eletrochoque e spray de pimenta.

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