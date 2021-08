Agentes de trânsito de Apucarana participam de capacitação

Da Redação

Os 16 agentes municipais de trânsito de Apucarana concluíram recentemente curso de formação. A capacitação de 200 horas/aula, foi ministrada por uma empresa especializada contratada pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento da Prefeitura de Apucarana (Idepplan) e atende a Portaria nº 94 de 31 de maio de 2017 do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Realizado entre os dias 22 de fevereiro e 19 de junho, a formatura com entrega dos certificados aconteceu na última sexta-feira (30/07), em solenidade no Cine Teatro Fênix, e contou com a presença do prefeito Júnior da Femac. “Buscamos a excelência em todos os serviços públicos oferecidos à população. Com esta capacitação, que também é uma exigência do Denatran, temos a certeza de que os servidores que atuam na orientação e fiscalização do trânsito estão qualificados, atualizados, prestando serviço de qualidade”, disse o prefeito.

O conteúdo da capacitação, ministrada por especialistas do Centro Educacional D’Paula, contou com nove módulos de conhecimento: legislação de trânsito, noções de engenharia de tráfego e de sinalização de trânsito, legislação de trânsito aplicada, ética e cidadania, psicologia aplicada, papel do educador do agente de trânsito, língua portuguesa, operação e fiscalização de trânsito, e prática operacional. “Devido a pandemia, parte do treinamento ocorreu de forma remota (online) e outra presencial”, relata Carlos Mendes, diretor-presidente do Idepplan e que também participou da formação.

“Para atuar em uma função o agente precisa estar primeiramente qualificado. Ao passar no concurso público, provaram ter conhecimento básico para serem nomeados e empossados no cargo. Ao concluírem este curso, que atende todos os critérios de atualização exigidos por portaria do Denatran, os agentes de trânsito de Apucarana estão atualizados, entrosados com as mais recentes resoluções do departamento nacional”, explicou Mendes.

A portaria federal, que instituiu o curso de agente de trânsito para profissionais que executem as atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento nos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, prevê ainda que, após a formação, o profissional realize cursos de atualização a cada três anos.

Presenças – Também prestigiaram a formatura dos agentes de trânsito representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Guarda Civil Municipal (GCM), Corpo de Bombeiros de Apucarana, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). “Parceiros que atuam em sinergia conosco na promoção de um trabalho de resultado em prol de um trânsito mais organizado e seguro para todos”, conclui Vilson Laurentino da Silva, superintendente de Segurança e Trânsito do Idepplan.