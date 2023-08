Agentes de segurança participam de curso em Apucarana

Trinta e um agentes de segurança pública participaram do Curso de Atendimento Pré-Hospitalar em Combate realizado nesta quinta-feira (24), em Apucarana, no norte do Paraná. A capacitação tem foco, sobretudo, no atendimento de agentes de segurança que possam ser feridos durante confronto armado. O curso ensina técnicas e procedimentos de socorro para aumentar a resposta durante essas situações emergenciais, aumentando assim a chance de sobrevida do agente ferido ou de outras possíveis vítimas. Veja vídeo abaixo

A capacitação, ministrada pelo policial rodoviário federal Fábio Sagati e ofertada pelo Comitê Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar em Combate, foi realizada na Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amevi). De acordo com Sagati, o curso ensina conhecimentos básicos, mas muito importantes para todos os agentes de segurança e que atuam em ambientes perigosos. Caso sejam feridos em combate, a utilização dos protocolos de atendimento pré-hospitalar amplia a possibilidade de sobrevivência.

“O objetivo é ensinar os agentes de segurança pública a prestarem os primeiros atendimentos pré-hospitalares em zonas de combate e ambientes hostis. Equipes de atendimentos tradicionais, como Bombeiros e Samu, não vão no local, por conta dos riscos de novos confrontos. Portanto, o curso ensina técnicas de atendimento e procedimentos para aumentar a chance de sobrevida do agente de segurança pública até a chegada ao hospital”, reitera o policial rodoviário federal.

Sagati observa que o 10º BPM tem uma peculiaridade com policiais militares que atendem diversos municípios longínquos a Apucarana, município onde existe o único hospital de referência para dar suporte avançado aos pacientes gravemente feridos, o Hospital da Providência. O policial rodoviário lembra que, há quase 10 anos, a Polícia Militar perdeu o sargento Anderson Joani nestas circunstâncias. Ele morreu após confronto com assaltantes de banco em Mauá da Serra, em 28 de agosto de 2013.

“Nesse curso o foco é que o policial dê um atendimento eficaz e adequado para que seu colega possa chegar com vida ao hospital”, reforça.

Sagati presta um serviço voluntário em nome do Comitê Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar em Combate, que realiza um trabalho em todo o Brasil com resultados positivos. Foram dois dias de aulas com 12 horas, com técnicas de controle de hemorragias, permeabilidade das vias aéreas, atendimentos de lesões no tórax, controle de hipotermia, transporte de feridos, entre outros.

