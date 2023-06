Agentes de saúde e de endemias vão receber piso a partir de junho

Siga o TNOnline no Google News

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) recebeu na última sexta-feira (16) repasse de recursos do Governo Federal. O valor é referente ao novo piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e dos Agentes Comunitários de Endemias (ACEs). O valor do salário inicial das duas categorias era de R$2.593,00 e passa agora para R$2.640,00. Em Apucarana a categoria é integrada por 268 agentes comunitários de saúde e de endemias.

Conforme asseguram o prefeito Junior da Femac e o secretário municipal de saúde, Emídio Bachiega, os recursos repassados pelo Governo Federal, já entram na folha de pagamento de junho, que será liberada na próxima semana. Os agentes comunitários de saúde e de endemias irão receber o novo piso no salário de junho.

“O repasse imediato dos valores do novo piso salarial dos ACSs e ACEs, tão logo o dinheiro fosse enviado pelo Governo Federal, era um compromisso que assumi com a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Apucarana e Região (Sindspa) e isso está sendo honrado”, assinala o prefeito Junior da Femac.

Conforme explica o secretário Emídio Bachiega, com relação aos demais pisos, como por exemplo, o de enfermagem, a Prefeitura de Apucarana e a Autarquia Municipal de Saúde, aguardam definições de legislação e uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

A presidente do Sindspa, Tarcília de Brito, recebeu com satisfação a informação de que os recursos para o pagamento do novo piso dos ACSs e ACEs foram repassados pelo Governo Federal à Prefeitura de Apucarana e que serão imediatamente pagos na folha salarial de junho.

A sindicalista pediu tranquilidade aos agentes comunitários e assegurou que o novo piso será pago na folha de junho. “Fizemos esse acordo com o prefeito Junior da Femac e isso está sendo rigorosamente cumprido. O novo piso é muito justo para os trabalhadores da saúde”, avalia Tarcília de Brito.

