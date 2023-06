Agentes de Saúde e de Endemias recebem capacitação da Fiocruz

Siga o TNOnline no Google News

Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes Comunitários de Endemias (ACEs) de Apucarana iniciaram nesta sexta-feira (23) o curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde, promovido e certificado pela Fiocruz. Com quase 200 participantes (197), qualificação é ofertada pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS), por meio da Superintendência da Atenção Básica e do Programa de Residência Multiprofissional.

O curso será ministrado em vários encontros semanais ao longo do ano. “É uma prática voltada para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde a partir do diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, a produção de conhecimentos e a inserção destes no SUS”, afirma o superintendente da Atenção Básica, Odarlone Orente.

Adriana Palu, preceptora e coordenadora do curso em Apucarana, ressalta a importância de valorizar os diversos saberes da própria comunidade. A coordenadora da Residência Multiprofissional da AMS, Angélica Ferreira Domingues, complementa que a parceira formativa no território de atuação é fundamental para a melhor prestação de serviços dentro do SUS.

