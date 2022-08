Agentes de endemias de Apucarana realizam palestras sobre a dengue

Da Redação

O projeto ‘Dez minutos contra a Dengue’ vem sendo desenvolvido em parceria pela Autarquia Municipal de Educação (AME)

Agentes de endemias estão percorrendo as escolas municipais de Apucarana e conversando com os estudantes das turmas de 5º ano sobre a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças graves como a Dengue, a Zika e a Chikungunya. O projeto ‘Dez minutos contra a Dengue’ vem sendo desenvolvido em parceria pela Autarquia Municipal de Educação (AME) e a Autarquia Municipal de Saúde (AMS), por meio do Programa Saúde na Escola (PSE).

De acordo com a secretária Marli Fernandes, a Educação para a Saúde é um dos temas transversais do currículo da rede municipal apucaranense, construído em conformidade com o Referencial Curricular do Paraná e a Base Nacional Comum Curricular. “Por isso, os nossos centros infantis e escolas desenvolvem diversas ações junto aos seus alunos, por exemplo, de conscientização sobre doenças, educação alimentar e nutricional, bochechos com flúor e encaminhamentos para dentistas e médicos oftalmologistas. Esse projeto ‘Dez minutos contra a Dengue’ representa um reforço a tudo o que nós já desenvolvemos nas unidades de ensino ao longo do ano,” disse.

Na tarde desta quarta-feira (10/8), o agente de endemias Jean Marcos Vieira dos Santos ministrou a palestra na Escola Municipal Professor Bento Fernandes Dias, no Jardim Malibu. “Como o ciclo de vida do Aedes aegypti é de aproximadamente sete dias, eu pedi aos estudantes que eles e suas famílias reservem dez minutos semanais para verificar a existência de focos de água parada nas suas casas, quintais, escolas e outros ambientes em que circulam. Em todas as escolas que nós já passamos, os alunos fizeram muitas perguntas e mostraram-se bem interessados em aprender,” afirmou.

“Dez minutos por semana é um tempo bastante curto, mas que pode salvar vidas. Esse trabalho de conscientização que vem sendo realizado na rede municipal de ensino está contribuindo para que Apucarana mantenha sob controle a proliferação do Aedes aegypti, ao contrário de outros municípios da região que enfrentam situações de epidemia. No início deste ano, os nossos professores e alunos também foram premiados pelo Serviço Social do Comércio (SESC) por terem conseguido eliminar 48 mil focos de água parada durante a campanha Aqui o Mosquito não Entra”, recordou o prefeito Junior da Femac.

A aluna Mariah Luiza Faustino deu a sua opinião sobre a visita do agente de endemias na Escola Municipal Professor Bento Fernandes Dias. “Eu adorei a palestra. Lá em casa, a gente está sempre cuidando do quintal para que o mosquito não se multiplique. É uma atividade divertida e importante,” falou.

Além de Jean Marcos Vieira dos Santos, os agentes de endemias Bruno Santos e Rosângela Cerqueira também fazem parte do projeto ‘Dez minutos contra a Dengue’. A coordenação do Programa Saúde na Escola (PSE) é feita por Paulo Ourives (AMS) e Evelyn Bispo (AME).

