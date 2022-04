Agentes da GCM fazem operação contra escape irregular

Da Redação

Agentes de trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM) estão realizando fiscalizações em Apucarana para combater o uso de motocicletas com escapamento irregular. De acordo com o comandante da GCM Alessandro Carleti, as operações acontecem em postos estratégicos e visam inclusive, as motocicletas utilizadas para entregas de aplicativos.

"Vamos continuar realizando orientações, fiscalizações e abordagens de motocicletas que estejam apresentando irregularidades, inclusive as motocicletas utilizadas por entregadores de aplicativos. Todos que estiverem com o veículo com alguma alteração ou irregularidade serão abordados. Estamos alertando a respeito deste trabalho que estaremos intensificando nos próximos dias, justamente para que os motociclistas possam andar da forma correta", explicou Carleti.

As últimas operações foram realizadas nos dias 14, véspera de feriado e no dia 16, sábado. Na oportunidade, os agentes flagraram um menor de idade pilotando uma moto. O veículo também apresentava irregularidades. O menor foi apreendido e a moto recolhida até o pátio da PM.