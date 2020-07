Agências da Caixa de Apucarana e Arapongas abrem neste sábado para atendimento

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

As agências da Caixa Econômica Federal de Apucarana e Arapongas, abrirão neste sábado (13), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial. Em todo o Estado, serão 33 unidades em funcionamento, no total.

A segunda parcela do benefício, que já havia sido antecipada para uso digital por meio do aplicativo CAIXA Tem, vem sendo disponibilizada para saque em espécie e transferências, de acordo com calendário, para aqueles que receberam a primeira parcela até 30 de abril. Ao todo, 680 agências estarão abertas novamente em todo o país.

Os beneficiários nascidos entre os meses de janeiro a novembro já contam com a possibilidade de realizar saques ou transferências bancárias. A partir deste sábado, será a vez dos nascidos em dezembro, que poderão sacar a segunda parcela nas máquinas de autoatendimento ou nas unidades lotéricas, além de transferir valores para contas da CAIXA ou de outros bancos.

Para sacar, é necessário gerar um código autorizador (token) no aplicativo CAIXA Tem. Caso os beneficiários tenham dificuldade para gerar o código, esse serviço poderá ser realizado nas agências da CAIXA.

Em Apucarana, funcionará a agência na Praça Rui Barbosa, 486, no centro da cidade.

Em Arapongas abrirá a agência na Rua Uirapuru, 670 no centro da cidade.

Atendimento nas agências:



A CAIXA reforça que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem em uma das agências neste sábado, das 8h às 12h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente.

O banco fechou parceria com cerca de 1.280 prefeituras em todo o país para reforçar a organização das filas e manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas. A triagem nas filas foi reforçada, de forma que aqueles que não estão na data respectiva de pagamento em espécie não permaneçam no local.