Agência monitora profissionais encaminhados pelo feirão

A Agência do Trabalhador de Apucarana colhe os reflexos positivos do 2º Feirão do Emprego e Estágio, realizado semana passada junto à feira de serviços públicos estadual “Paraná Cidadão”. Na ocasião foram ofertadas mais de 900 vagas de emprego e 200 vagas de estágio. “Em três dias de evento promovemos o encaminhamento de centenas de trabalhadores para as entrevistas e, ao longo desta semana, além do atendimento presencial continuar normalmente em nossa agência, estamos engajados no monitoramento dos resultados, entrando em contato com os trabalhadores e empregadores visando, sobretudo, atualizar o cadastro, dando baixa nas vagas já preenchidas”, detalha Neno Leiroz, gerente da Agência.

Diante do processamento e atualização da oferta de vagas, Leiroz pede a compreensão da população. “Diante deste cenário, nesta semana não iremos realizar a divulgação diária das ofertas de emprego, até como forma de evitar que um trabalhador se desloque a uma empresa cuja vaga já tenha sido preenchida”, explica.

O feirão de emprego e estágio é uma iniciativa idealizada pelo prefeito Júnior da Femac que tem contribuído para o aumento da empregabilidade. “O primeiro feirão foi realizado no final de julho no Espaço das Feiras e, a exemplo do da semana passada, também foi um sucesso. Pelo monitoramento realizado até o momento, registramos muitos trabalhadores já tendo, inclusive, iniciado as atividades na empresa e centenas em processo de finalização de entrevistas”, detalha o prefeito.

O gerente da unidade local, Neno Leiroz, diz que ainda há muitas vagas remanescentes do feirão. “Estamos à disposição para atender a todos os trabalhadores interessados em uma nova colocação no mercado de trabalho, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas”, reitera Leiroz. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O telefone de contato é o 3423-1376.