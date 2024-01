Agência do Trabalhador tem melhor desempenho dos últimos 20 anos

A Agência do Trabalhador de Apucarana fechou 2023 fazendo o maior número de colocações de trabalhadores dos últimos 20 anos. De janeiro a dezembro, foram feitas 2.602 colocações no mercado de trabalho com carteira assinada. O número é cerca de 30% superior ao ano anterior, quando a agência fez a colocação de 2.021 trabalhadores.

O balanço foi divulgado nesta terça-feira (02/01) pelo prefeito Junior da Femac, que comemorou o resultado histórico. “Além do grande resultado em 2023, comparado com o ano anterior, o número também significa o melhor desempenho da Agência do Trabalhador das últimas duas décadas”, frisa Junior da Femac, acrescentando que Apucarana se mantém nos últimos anos no ranking dos 10 melhores municípios do Paraná na geração de empregos.

O prefeito Junior da Femac salienta que a evolução reflete, além das estratégias desenvolvidas pela agência para aprimorar o serviço, a política de atração de investimentos feita pelo Município. “Somente nos últimos quatro anos, o Município atraiu R$ 1,5 bilhão de investimentos, o que possibilitou abertura de novos postos de trabalho em diversas áreas como comércio, indústria, agroindústria e construção civil”, reitera Junior da Femac.

Junior da Femac cita ainda que o Município fez um grande esforço para promover a retomada da economia no período da pós-pandemia. “Assim como aconteceu em todo o Brasil, Apucarana também foi afetada, mas conseguiu rapidamente fazer a retomada e ainda acelerar o ritmo”, pontua Junior da Femac, citando entre as ações desenvolvidas neste período a liberação de recursos para o setor de eventos e para trabalhadores ligados à área cultural.

Em 2020, no auge da pandemia, a Agência do Trabalhador fez 313 colocações. “Entretanto, já a partir de 2021, a agência passou a refletir a retomada da economia, registrando 984 colocações, número que subiu para 2.021 colocações no ano seguinte até atingir a marca histórica de 2.602 colocações”, reforça Edison Estrope, secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego.

Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, afirma que nos últimos anos várias estratégias foram colocadas em prática. “Uma delas foi a Agência do Trabalhador Itinerante. Através desta ação estivemos neste ano, por exemplo, no 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec) buscando vagas de emprego para jovens que cumpriram o serviço militar obrigatório”, afirma.

Neno Leiroz afirma ainda que a atividade itinerante atendeu a área central e especialmente os bairros. “Estivemos na Praça Rui Barbosa, no Terminal Urbano, no Distrito de Vila Reis e no Residencial Sumatra, entre outros locais. Também promovemos palestras e orientações sobre o primeiro emprego nos colégios e o feirão de emprego para pessoas com mais de 50 anos de idade”, completa o gerente da Agência do Trabalhador.

