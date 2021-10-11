Apucarana

Agência do Trabalhador retoma atendimentos nesta quarta (13)

Confira as vagas de emprego disponíveis em Apucarana

Da Redação ·
Imagem ilustrativa da notícia Agência do Trabalhador retoma atendimentos nesta quarta (13)
fonte: Divulgação
Agência do Trabalhador retoma atendimentos nesta quarta (13)

Devido o feriado desta terça-feira (12), a Agência do Trabalhador de Apucarana retoma os atendimentos nesta quarta-feira (13). O local oferta 508 vagas de emprego nesta quarta-feira, que estarão disponíveis na quarta. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Veja:

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VAGAS DIVERSASQuantidade
AJUDANTE DE MOTORISTA1
PINTOR DE MÓVEIS1
ALMOXARIFE2
ANALISTA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)1
ANALISTA FISCAL (EM JANDAIA DO SUL)1
ANALISTA DE MARKETING DIGITAL (EM JANDAIA DO SUL)1
ANALISTA DE MARKETING (VAGA P/ ESTÁGIO)1
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS3
APONTADOR DE PRODUÇÃO (EM CIANORTE)1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A)3
ATENDENTE (LOJA DE CONVENIÊNCIA)1
ATENDENTE DE BALCÃO (FOTOGRAFIAS)1
ATENDENTE / BALCONISTA DE FARMÁCIA1
AUXILIAR DE CABELEIREIRO1
AUXILIAR ODONTOLÓGICA1
DESIGNER GRÁFICO (EM JANDAIA DO SUL)1
ATENDENTE DE TELEMARKETING4
ATENDENTE DE TELEMARKETING (VAGA P/ PCD)2
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (LOJA DE MOTOPEÇAS) (CNH B)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FÁBRICA DE ESTOFADOS)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR COMERCIAL DE TUTOR1
AUXILIAR COMERCIAL EXTERNO1
AUXILIAR DE DENTISTA (VAGA P/ ESTÁGIO)1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (E-COMMERCE)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (ÁREA FISCAL) (VAGA P/ ESTÁGIO)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO / RECEBIMENTO (ÓLEOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (RAÇÕES)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (BONÉS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (CNH C, D)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS)2
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (HIGIENIZAÇÃO DE ABATE)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (RECEPÇÃO DE ANIMAIS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESTAMPAS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ABAS P/ BONÉS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO (FERRAMENTAS ELÉTRICAS) (CNH AB)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (AUTOMOTIVO)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (CAMINHÃO)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)1
AUXILIAR DE DEPTO. PESSOAL (EMPRESA DE TECNOLOGIA)1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (EM CIANORTE)1
AUXILIAR FINANCEIRO (VAGA P/ ESTÁGIO)1
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO1
AUXILIAR TÉCNICO (ALARMES) (CNH AB)1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)1
CAMAREIRA1
CASEIRO (CASAL)1
COBRADOR EXTERNO (PLANOS ODONTOLÓGICOS) (CNH A)1
COBRADOR(A) EXTERNO(A) (CNH A)1
COLADOR (ESTOFADOS) (EM ARAPONGAS)1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESIGNER GRÁFICO (FÁBRICA DE ESTOFADOS)1
DIARISTA2
ELETRICISTA (EM INDÚSTRIA DE BATERIAS)1
ELETRICISTA INDUSTRIAL1
ELETRICISTA DE VEÍCULOS1
ELETRICISTA AUTOMOTIVO1
EMBALADOR DE MOLAS1
EMBALADOR DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
ENCANADOR PREDIAL (EM ITAPEMA)2
ENSACADOR (VAGA P/ PCD)1
ESTAGIÁRIO(A) (CURSO DIREITO)1
ESTAGIÁRIO(A) (EM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO)1
ESTAGIÁRIO (EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)1
ESTAGIÁRIO (EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL)1
ESTETICISTA1
ENTREGADOR (CASA DE CARNES) (CNH A)1
ESTOQUISTA1
FARMACÊUTICO(A)2
FATURISTA1
FISCAL DE PISO1
INSPETOR / ANALISTA DE QUALIDADE1
ASSISTENTE DE QUALIDADE1
LÍDER DE SETOR (EM FRIGORÍFICO)1
MARCENEIRO3
MECÂNICO AUTOMOTIVO4
MECÂNICO INDUSTRIAL3
MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)3
MECÂNICO DE ÔNIBUS1
MECÂNICO AUTOMOTIVO (SUSPENSÃO)1
MESTRE DE OBRAS1
MODELISTA DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
MONTADOR DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
MONTADOR DE ESTOFADOS1
MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D, E)7
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (FRIOS) (CNH C,D,E)5
MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (CNH C)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (URBANO) (CNH D)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (RODOVIÁRIO) (CNH D, E)3
AGENTE DE REGISTROS (CERTIFICAÇÃO DIGITAL)1
SERVIÇOS GERAIS (VAGA P/ PCD)1
SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) (HOTEL FAZENDA)1
SERVIÇOS GERAIS (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)2
OPERADOR DE AGLUTINADOS DE PLÁSTICOS1
OPERADOR(A) DE CAIXA (AVIAMENTOS)1
OPERADORA DE CAIXA (AUTO CENTER) (CNH B)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (LOJA DE VARIEDADES)1
OPERADORA DE CAIXA (EMPRESA DE SUBLIMAÇÃO)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (FARMÁCIA)1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA P/ PCD)1
OPERADOR DE EXTRUSORA2
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINAS EM GERAL (EM CIANORTE)5
OPERADOR DE MÁQUINA (PAPEL)2
OPERADOR DE MÁQUINAS (AVIAMENTOS)1
OPERADOR(A) DE MÁQUINAS (MÁSCARAS)1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE TELEMARKETING1
PINTOR DE VEÍCULOS1
POLIDOR DE VEÍCULOS1
PORTEIRO (EM INDÚSTRIA)1
PROGRAMADOR (INFORMÁTICA)1
RECEPCIONISTA / AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ ESTÁGIO)1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA (CLÍNICA DE ESTÉTICA)1
SERVIÇOS GERAIS (RECEPÇÃO)1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA (EM ARAPONGAS)1
REPOSITOR DE MERCADORIAS (LOJA DE VARIEDADES)1
SERRALHEIRO1
SERVENTE DE LIMPEZA2
SOLDADOR (EM CIANORTE)1
SOLDADOR (INDÚSTRIA DE BATERIAS)2
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO1
TAPECEIRO DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
TÉCNICO(A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
TÉCNICO / ASSISTENTE DE TI2
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CONHECIMENTO EM CELULARES)1
TÉCNICO EM AR CONDICIONADO (CNH B)2
TRABALHADOR RURAL1
ESTAGIÁRIO P/ TI (SISTEMAS DE INFORMAÇÕES)1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
TELEFONISTA1
TORNEIRO MECÂNICO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)2
TORNEIRO MECÂNICO (EM METALÚRGICA)1
TRATORISTA (CNH E)1
VETERINÁRIO(A)1
VISTORIADOR DE ALARMES (CNH AB)1
ZELADOR(A)2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ARMADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)10
CARPINTEIRO20
PEDREIRO5
SERVENTE DE PEDREIRO21
VAGAS EM INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (FRANGOS) (EM ROLÂNDIA)Quantidade
DESOSSADOR DE COXAS DE FRANGO (EM ROLÂNDIA)10
OPERADOR / AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ROLÂNDIA)10
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE DE LANCHONETE (CAFETERIA)1
ATENDENTE DE PASTELARIA1
ATENDENTE / BALCONISTA DE PADARIA1
ATENDENTE EM RESTAURANTE1
AUXILIAR DE COZINHA9
AUXILIAR DE LANCHONETE (PIZZARIA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SALGADOS)3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ALIMENTOS)1
BALCONISTA DE LANCHONETE1
CHAPISTA (LANCHES)3
CONFEITEIRA2
COZINHEIRO(A) (SHOPPING)1
COZINHEIRA1
GARÇOM / GARÇONETE5
MANIPULADORA DE FRIOS1
SERVIÇOS GERAIS (EM RESTAURANTE)1
VAGAS EM SUPERMERCADOQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AUXILIAR DE AÇOUGUE1
ATENDENTE DE BALCÃO DE FRIOS1
BALCONISTA DE AÇOUGUE2
CONFEITEIRO(A)1
EMPACOTADOR (VAGA P/ PCD)2
OPERADOR DE CAIXA11
OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)2
REPOSITOR (SUPERMERCADO)6
SUPERVISOR DE CAIXA1
VAGAS P/ PCD (EM SUPERMERCADO / DIVERSAS ÁREAS)2
ZELADORA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ANALISTA DE E-COMMERCE2
ASSESSOR DE RETENÇÃO DE CLIENTES1
ATENDENTE COMERCIAL3
AUXILIAR DE VENDAS1
CONSULTORA DE VENDAS1
CONSULTOR DE VENDAS (E-COMMERCE)1
CONSULTOR(A) DE VENDAS1
CONSULTOR DE VENDAS (CNH B)1
VENDEDOR DE ACESSÓRIOS (VEÍCULOS)1
COORDENADOR DE EQUIPES DE VENDAS1
PROMOTOR(A) DE VENDAS1
REFILIADOR DE CLIENTES1
OPERADOR(A) DE TELEVENDAS1
VENDEDORA (LOJA DE DECORAÇÃO P/ CASA)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE COSMÉTICOS)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE JEANS)1
VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)2
VENDEDOR(A) (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (PAPELARIA E INFORMÁTICA)2
VENDEDOR(A) (LOJA DE CAPAS DE CELULARES)1
VENDEDORA (ROUPAS E ARTIGOS INFANTIS)1
VENDEDORA INTERNA (PLANOS DE SAÚDE)4
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)4
VENDEDOR(A) DE SERVIÇOS (TECNOLOGIA)1
VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)1
VENDEDOR(A) (CURSOS DE GRADUAÇÃO)1
VENDEDOR(A) (BONÉS)1
VENDEDOR(A) (EM JANDAIA DO SUL)1
VENDEDORA (ROUPAS E ARTIGOS FEMININOS)1
VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)3
VENDEDOR (ORÇAMENTISTA) (FERRAMENTAS ELÉTRICAS)1
VENDEDOR (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) (EM ARAPONGAS)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AVIAMENTOS)2
VENDEDOR / CONSULTOR DE SERVIÇOS (REVENDA DE VEÍCULOS) (CNH B)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PLANOS DE SAÚDE)3
VENDEDOR EXTERNO (DISTRIBUIDORA) (CNH A)1
VAGAS EM HOSPITALQuantidade
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (VAGA P/ PCD)1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
ELETRICISTA1
ENFERMEIRO(A)1
ESTAGIÁRIO(A) (ENFERMAGEM)1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICA)1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM1
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO1
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)12
AUXILIAR DE ACABAMENTO (TIRADEIRA DE LINHA)3
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BERMUDAS)1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (CAMISETAS)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE IMPRESSÃO4
AUXILIAR DE CORTE / CORTADOR A MÃO3
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (JEANS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARAS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS E CONFECÇÕES)4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (LUVAS DE COURO)1
CORTADOR (BONÉS)1
CORTADOR (BALANCIM)1
COSTUREIRA EM SÉRIE20
COSTUREIRA P/ LUVAS DE COURO1
COSTUREIRA DE ESTOFADOS3
COSTUREIRA DE JEANS1
DUBLADOR DE SERIGRAFIA1
ENCARREGADA DE COSTURA1
ETIQUETADOR (JEANS)1
IMPRESSOR SERIGRAFIA4
IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR1
LAVADOR DE TELAS SILK1
OPERADOR DE BORDADO5
OPERADOR DE MÁQUINA (BARUDAN)1
OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)1
PASSADEIRA (JEANS)1
REVISOR(A) DE CAMISETAS1
RISCADOR DE ROUPAS1