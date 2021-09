Agência do Trabalhador registra recorde de vagas; veja

Da Redação

A Agência do Trabalhador de Apucarana registrou nesta semana um número recorde de vagas de emprego disponíveis. Na sexta-feira, são 515 oportunidades em diversas áreas como indústria, comércio e serviços. No ano passado, no mesmo período, a oferta era de 180 vagas.

Segundo o coordenador da agência de Apucarana, Neno Leiroz, a expectativa é que o número de vagas aumente ainda mais por conta das contratações de final de ano do comércio.

“Algumas pessoas questionam se um número tão grande de vagas significa que os candidatos não estão preenchendo. Na verdade, o que ocorre é uma rotatividade muito grande tanto de vagas, quanto de candidatos. De janeiro a junho, colocamos 2.255 pessoas no mercado. Somente em agosto, 132 trabalhadores foram inseridos no mercado formal e esperamos números mais expressivos a partir de setembro, quando faremos um trabalho intenso com as vagas do comércio”, declarou Leiroz.

De acordo com o coordenador, outro fator importante para o número recorde de vagas oferecidas é o forte trabalho de captação realizado pela equipe da agência junto às empresas da cidade.

“Em julho deste ano, formamos uma equipe exclusiva que trabalha somente com captação de vagas de emprego. Isso fortaleceu nossas parcerias e muitas empresas já utilizam nosso espaço para realizar os processos seletivos. O aumento no número de vagas também mudou nosso atendimento: agora, as vagas estão sendo separadas por setor para facilitar o trabalho na hora de receber os candidatos. Outro ponto positivo são os encaminhamentos para preparação profissional, com mais de 70 cursos disponíveis gratuitamente para candidatos que procuram vaga e precisam de qualificação”, explicou o coordenador.

Ainda segundo ele, a expectativa para abertura de vagas no último trimestre do ano é para superar o recorde de vagas alcançado até aqui. Na segunda-feira (13), são 539 vagas de emprego.

“Firmamos parceria com o Sivana para incentivar os lojistas a colocarem suas vagas a disposição aqui na agência, sabemos que neste último trimestre muitas vagas serão abertas para as vendas de fim de ano e isso deve aumentar ainda mais nossa oferta aos trabalhadores”, concluiu Leiroz.

Parceria fundamental

Para a analista de recrutamento de um grupo de supermercados Karina Fernanda dos Santos Cavechia, a parceria com as agências é fundamental para alcançar o número necessário de candidatos para recrutamento das empresas. “Principalmente com a inauguração da nova loja em Apucarana, precisávamos de apoio para conseguir número suficiente de candidatos para preencher todas as vagas. O apoio, a divulgação das vagas e até mesmo a parceria para utilização do espaço físico para processos seletivos são muito importantes para agilizar os processos de contratação das empresas. Nós temos centenas de trabalhadores contratados através desta parceria”, disse a professional do grupo Muffato.