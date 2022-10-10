OPORTUNIDADE

Agência do Trabalhador oferta vagas que não exigem experiência; veja

No total, são ofertadas 557 vagas de emprego

Da Redação ·
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Para mais informações: (43) 3423-1376
fonte: Assessoria
Para mais informações: (43) 3423-1376

A Agência do Trabalhador de Apucarana, localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja no centro da cidade, oferta 557 vagas de emprego, além de 119 vagas sem experiência.  Para mais informações: (43) 3423-1376. Confira a lista:

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VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA AMBIENTAL1
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
CONTADOR1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA2
FARMACÊUTICO2
PREPARADOR FÍSICO (ACADEMIA)1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS1
AJUDANTE DE FARMÁCIA1
AJUDANTE DE MOTORISTA2
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE PADARIA3
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE2
AUXILIAR DE CORTE5
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO4
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE COZINHA4
AUXILIAR DE CRÉDITO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
AUXILIAR DE LIMPEZA (TEMPORÁRIO)1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO20
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS8
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
BALCONISTA1
CONSULTOR DE VENDAS4
COPEIRO DE HOSPITAL1
ENSACADOR4
ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO2
ESTAGIÁRIO ALMOXARIFADO1
ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE1
ESTAGIÁRIO DE SUPORTE DE TI1
ESTOQUISTA1
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR2
OFFICE-BOY2
OPERADOR DE BORDADO1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
OPERADOR DE TELEPROCESSAMENTO1
PANFLETEIRO (A)1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA2
SERVENTE DE LIMPEZA1
TELEMARKETING ATIVO4
VENDEDOR (A) INTERNO6
VENDEDOR DE CONSÓRCIO1
ZELADOR (A)2
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA NOTURNO2
AJUDANTE DE EMBALAGEM1
AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO2
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ARTE FINALISTA1
ASSISTENTE DE VENDAS5
ATENDENTE BALCONISTA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO13
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL3
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
AUXILIAR DE FATURAMENTO2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA2
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO6
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS6
BARBEIRO1
CHEFE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CORTADOR DE CARNES2
CUIDADOR DE ANIMAIS1
CUIDADOR DE CURRAL1
DESIGN GRÁFICO1
ELETRICISTA5
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)2
EMPREGADA DOMÉSTICA8
ESTOQUISTA1
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS1
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GERENTE COMERCIAL1
INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO1
JARDINEIRO2
MARCENEIRO1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)3
MECÂNICO (MOTOCICLETAS)2
MONITOR (CUIDADOR) DE CRIANÇAS1
MONTADOR DE MÁRMORE1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA (CNH C)2
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D)2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)5
MOTORISTA DE FURGÃO (CNH B)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
OPERADOR DE BALANCIN1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE FURADEIRA1
OPERADOR DE LIXADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA3
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MESA DE CORTE1
OPERADOR DE TRATOR1
OPERADOR DE USINAGEM1
PINTOR INDUSTRIAL1
POLIDOR DE VEÍCULOS1
PROGRAMADOR (INFORMÁTICA)1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA6
REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS1
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE TELEMARKETING1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA3
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI4
TORNEIRO MECÂNICO3
TRABALHADOR RURAL1
VENDEDOR EXTERNO6
VENDEDOR INTERNO6
ZELADOR (A)1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AJUDANTE DE PAVIMENTAÇÃO1
ENCARREGADO DE OBRAS1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
INSTALADOR DE REDE ELÉTRICA1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS1
OPERADOR DE BOBCAT1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
OPERADOR DE ESPARGIDOR1
OPERADOR DE MOTONIVELADORA1
OPERADOR DE ROLO DE CHAPA1
OPERADOR DE ROLO DE PNEU1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR DE VIBROACABADORA1
PEDREIRO4
RASTELEIRO1
SERVENTE DE OBRAS4
SERVENTE DE PEDREIRO1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA6
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
CHAPEIRO (LANCHES)3
CHEFE DE COZINHA1
COZINHEIRA3
GARÇOM1
OPERADOR (A) DE CAIXA3
SUSHI MAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
OPERADOR DE CAIXA4
VENDEDOR (A) INTERNO12
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
EMPACOTADOR SUPERMERCADO2
OPERADOR (A) DE CAIXA4
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO11
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
BORDADOR2
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA CARNEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE12
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA16
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA18
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI2
COSTUREIRA EM GERAL13
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PEÇA PILOTO (BONÉ)1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ5
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS1
COSTUREIRA PARA PREPARAÇÃO DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ3
ENCARREGADO DE ACABAMENTO2
ENCARREGADO (COORDENADOR) DE BORDADO1
ENCARREGADO DE CORTE2
ENCARREGADO DE COSTURA1
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA2
MODELISTA DE UNIFORMES1
OPERADOR DE BORDADO11
REVISOR TÊXTIL4
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AÇOUGUEIRO6
AUXILIAR DE ESTOQUE1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA6
REPOSITOR DE MERCADORIAS3
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA6
REPOSITOR DE MERCADORIAS3
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