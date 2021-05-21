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Agência do Trabalhador oferta mais de 300 vagas de emprego

Oportunidades de trabalho estão disponíveis para diversos segmentos

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Agência do Trabalhador oferta mais de 300 vagas de emprego
Foto por Divulgação
Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2021, 07:15:19 Editado em 21.05.2021, 07:45:41
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A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 305 vagas de emprego em diversos segmentos nesta sexta-feira (21). Confira as oportunidades:



VAGASQuantidade
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS)1
ASSISTENTE DE TI1
ASSISTENTE WEB1
ANALISTA CONTÁBIL1
CONTADOR1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE CUSTOS1
AUXILIAR FISCAL E CONTÁBIL1
ARMADOR1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO1
ASSISTENTE COMERCIAL1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS E DP1
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA (EM JANDAIA DO SUL)1
ATENDENTE DE LANCHONETE1
ATENDENTE DE TELEMARKETING10
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ PCD)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA1
AUXILIAR FISCAL1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (CURSANDO ADM, CONTÁBEIS)1
AUXILIAR DE ELETRÔNICA1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO)2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (P/ MORAR EM PONTA GROSSA)3
AUXILIAR DE LABORATÓRIO P/ PAVIMENTAÇÃO1
AUXILIAR GERAL (HIDRÁULICA) (EM CAMBIRA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ARAPONGAS)19
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ETIQUETAS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESTRUTURAS METÁLICAS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE) (TEMPORÁRIO)3
AUXILIAR DE MECÂNICO (TORNO)1
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE1
ASSISTENTE FINANCEIRO2
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
BARMAN1
CAIXA DE SUPERMERCADO1
BABÁ1
CALDEIREIRO1
CARPINTEIRO2
COBRADOR E ENTREGADOR (CNH AB)1
COMPRADOR (RAÇÕES)1
CONFEITEIRA1
CONSULTORA DE VENDAS (ÓTICA)1
COZINHEIRA (RESTAURANTE)1
CUIDADORA DE IDOSA1
DESENHISTA / PROJETISTA1
ELETRICISTA INDUSTRIAL (C/ CURSO NR10)1
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENCARREGADO DE AÇOUGUE1
FATURISTA (CONHECER DEPTO. PESSOAL)1
FARMACÊUTICO(A)1
FUNILEIRO AUTOMOTIVO2
PINTOR AUTOMOTIVO1
POLIDOR AUTOMOTIVO1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
MARCENEIRO1
ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM1
FINANCEIRO2
GARÇOM1
INSTALADOR DE ALARMES1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (PEQUENOS MOTORES)1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS (TERRAPLANAGEM)1
MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS1
MOTORISTA (CNH C)1
MOTORISTA (CNH C) (C/ CURSO MOPP)2
SERVIÇOS GERAIS (LANCHONETE DE AÇAI)1
OPERADOR DE CONSÓRCIO1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE INJETORA1
OPERADOR DE MÁQUINAS (VAGA P/ PCD)1
OPERADOR DE BOBCAT2
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA2
OPERADOR / AGENTE DE CORTE DE ÁGUA (C/ MOTO)1
PINTOR AUTOMOTIVO1
PINTOR INDUSTRIAL1
PROFESSOR(A) ESCOLA DE INGLÊS (EM MANDAGUARI)1
PROFESSOR DE BARBEIRO1
PROFESSORA DE MANICURE1
RECEPCIONISTA / ADMINISTRATIVO (VAGA P/ ESTÁGIO)1
RECEPCIONISTA (ATENDENTE DE LOTÉRICA)1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA (CLÍNICA MÉDICA)1
REPOSITOR (MERCADO)1
SEPARADORA DE MATERIAL RECICLÁVEL1
SERVENTE DE OBRAS1
SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) (EM PONTA GROSSA)3
SOLDADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)1
SOLDADOR3
SUPORTE TÉCNICO (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)4
TÉCNICO EM TI1
TÉCNICO ÓTICO1
TORNEIRO MECÂNICO1
TRATORISTA (CNH C)1
VENDEDOR(A) (CAPAS DE CELULARES)2
VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO)1
VENDEDORA (ROUPAS FEMININAS)2
VENDEDORA (CONFECÇÃO COUNTRY)1
VENDEDOR(A) (AVIAMENTOS)1
VENDEDOR(A) (CONSÓRCIO)6
VENDEDORA (ARTESANATO)1
VENDEDOR INTERNO (EQUIPAMENTOS AVICULTURA)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (PLANOS DE SAÚDE)1
VENDEDOR(A) (ESTAMPARIA)1
VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)1
VENDEDOR EXTERNO1
VENDEDOR PORTA A PORTA (TELEFONIA)2
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PROD. LIMPEZA) (C/ VEÍCULO) (ARAPONGAS)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (FRIOS E ALIMENTOS) (C/ VEÍCULO)1
VENDEDOR EXTERNO (TINTAS) (CNH AB)1
VENDEDOR PRACISTA (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (VIDROS) (CNH AB)1
ZELADORA2
**** VAGAS PARA HIPERMERCADO ***** (DIVERSOS CARGOS)90




**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)1
AUXILIAR DE CONFECÇÃO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)1
COMPRADOR (INDÚSTRIA DE BONÉS)1
CORTADOR A MÃO2
CORTADOR (BALANCIM)1
COSTUREIRA EM SÉRIE22
COSTUREIRO(A) (PREGAR BICO)1
COSTUREIRA DE LUVAS1
ENCARREGADO DE SERIGRAFIA2
IMPRESSOR SERIGRAFIA2
PASSADEIRA (P/ PASSAR TRICÔ)1
PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO1

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